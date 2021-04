Le Terevau Piti est en route pour Papeete

Il arrive ! Le Terevau Piti vient de quitter le chantier naval à Vigo, en Espagne, pour rejoindre Papeete où il est attendu pour la fin du mois de mai.

Le Terevau Piti a quitté le chantier naval ce mercredi après-midi, il est en route pour Papeete où il devrait arriver à la fin du mois de mai. Le ferry de 77 mètres de long et 16 mètres de large, doté de la toute nouvelle génération de stabilisateurs rétractables, pourra embarquer 65 véhicules et 675 passagers entre Tahiti et Moorea. Il desservira également les îles Sous-le-Vent et occasionnellement les Tuamotu et les Australes. Ce navire est un modèle unique, comme l’explique Patricia Lichon, directrice administrative et financière de la SNGV 2 Moorea, qui gère les Terevau, il fallait donc s’assurer que tout soit parfait avant de le laisser prendre la mer.

Il est convoyé par une société spécialisée hollandaise et par des marins polynésiens. Le P-dg de la société, Tino Fa Shin Chong, sera le premier capitaine pour les premiers mois d’exploitation du navire.