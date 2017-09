Le Tour de Tahiti Nui c’est reva !

La 23ème édition du Tour Tahiti Nui se déroulera du 19 au 23 septembre entre Tahiti et Moorea. Plus d’une centaine des meilleurs cyclistes de Polynésie devront effectuer cinq étapes pour espérer remporter le titre.

Depuis 20 ans, le Tour Tahiti Nui est l’une des épreuves phares du cyclisme en Polynésie. Pour cette 23ème édition, des cyclistes polynésiens de l’AS Vénus, l’AS Tamarii Punaruu ou encore Fei-Pi seront présents. Mais aussi des coureurs de Nouvelle-Calédonie, d’Australie et de métropole. Tous devront avaler près de 441 km de routes entre Tahiti et Moorea, le tout en cinq étapes différentes. Départ de la première étape ce mardi 19 septembre à 14h30 du Stade de la Papenoo jusqu’à la ligne droite d’Orofara. Soit 3,95 km pour cette mise en jambe. Le lendemain matin, les coureurs parcourront 119,05 km avec un aller-retour Punaauia-Pueu. Jeudi, le rythme s’intensifie avec 123,64 km au départ du RSMA de Mahina direction Vairao puis retour sur Pirae avec une montée du Belvédère. Vendredi direction Moorea pour un tour de l’île et une ascension du Belvédère de 104,06 km. La journée de samedi sera divisée en deux étapes, le matin entre Pamatai, Paea et le sommet de l’Urani pour 41,61 km et l’après-midi avec une course nocturne de 48,6 km sur le front de mer. A la clé de cette épreuve d’endurance, 1 250 000 Fcfp de prix.