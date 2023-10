Le tourisme retrouve ses couleurs en 2022

Le bilan 2022 du tourisme tiré par l’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) confirme la reprise du secteur après la crise sanitaire : 218 750 touristes sont venus au fenua, contre 236 650 en 2019.

Après la crise et les confinements, les touristes se sont fait plaisir en 2022 : non seulement ils sont revenus, mais ils restent plus longtemps : le séjour moyen augmente de 13,7 jours en 2019 à 17 jours en 2022. Ainsi, l’ISPF note une augmentation des nuitées vendues de 5,6%. L’hébergement terrestre accueille toujours 70% des visiteurs. Presque un quart des touristes sont des « repeaters », des personnes qui reviennent en Polynésie après un ou plusieurs séjours réussis.

Les indicateurs de gestion s’envolent dans l’hôtellerie internationale

La Polynésie propose 2 462 chambres dans 40 établissements hôteliers internationaux. Alors que globalement le coefficient moyen de remplissage retrouve son niveau de 2019 (69%), le revenu moyen par chambres louées progresse de 33 % par rapport à 2019 à 60 000 F.CFP. Dans le détail, la hausse est de 40 % pour la gamme luxe et elle concerne l’ensemble des archipels.

Américains et Français en tête

Les touristes américains forment le plus gros contingent, avec 46% des visiteurs. On n’en avait pas vu autant depuis 20 ans. Parmi eux, les Californiens sont les plus nombreux (40% ), et les autres états américains les plus représentés sont ensuite Washington, le Texas, la Floride, le Colorado et New York. Le touriste américain est âgé de 45,2 ans en moyenne.

Ils sont suivis par ceux de la France hexagonale (31%) et par le reste de l’Europe (11%). L’Asie et le Pacifique, eux, ont souffert des restrictions de voyage qui n’ont été levées qu’en juillet 2022. Les Français sont ceux qui restent le plus longtemps, toutes catégories d’hébergement confondues (26,2 jours, en légère augmentation). 15% des visiteurs français se tournent vers la location saisonnière dont ils sont les meilleurs clients. Enfin, l’âge moyen du touriste français est de 43,9 ans.

Les croisiéristes en force

42 600 visiteurs ont abordé la Polynésie par la mer, ce qui représente 93% des effectifs flottants constatés en 2019. La plus forte progression est celle de la clientèle de yachting, qui représente désormais 40% des touristes « nautiques », un chiffre qui monte à 50% pour les visiteurs français.

Le tourisme affinitaire reprend aussi des couleurs

Le tourisme en hébergement non marchand – les personnes qui viennent rendre visite à la famille ou aux amis – est à 89% de son niveau de 2019, un chiffre qui s’explique par la fermeture des vols entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie durant les 6 premiers mois de 2022. En revanche, ils restent plus longtemps, 32 jours en moyenne soit 2,4 nuitées de plus qu’en 2019.

United s’est taillé une part de marché de 20%

La concurrence est rude pour la compagnie au tiare, qui perd 9 points de parts de marché entre 2019 et 2022, mais conserve sa place de leader. United est en deuxième position avec 20%, un bond de plus de 8 points sur la même période. Viennent ensuite Air France (17,4%) et French Bee (14,4%).