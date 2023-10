Le RSMA de Hao doit permettre aux « jeunes de créer leur emploi chez eux »

Un an après l’installation de la 4e compagnie du RSMA sur l’atoll le bilan est positif pour la commune de Hao. Les locaux temporaires censés accueillir le régiment jusqu’en 2030 ont été aménagés, le nombre de stagiaires a doublé, passant d’une vingtaine l’an dernier à une quarantaine depuis août. Une aubaine pour les Tuamotu selon Yseult Butcher, maire de l’île, qui craint toutefois un exode de la jeunesse vers l’armée et un vieillissement de la population des îles.

Lire aussi :

• Hao salue l’arrivée du RSMA mais reste ouverte à d’autres « opportunités »

• A Hao, la 4e compagnie du RSMA attend son chez-soi

Un an déjà depuis l’installation de la 4e compagnie du RSMA à Hao. Hier la délégation Þtat-Pays a profité de sa visite sur l’île pour faire le tour du propriétaire des locaux provisoires de l’établissement. Pour rappel, c’est dans l’ancienne bâtisse de l’école maternelle de l’atoll que les stagiaires sont installés depuis octobre de l’année dernière. Entre temps, le régiment a doublé ses rangs, passant d’une vingtaine à une quarantaine d’élèves. Des chapiteaux faisant office de salle de cours ont été installés et un fa’a’apu a été aménagé dans l’enceinte de la base. Des aménagements nécessaires puisqu’ils doivent servir au moins quatre ans encore, la livraison des bâtiments flambant neufs du RSMA étant prévue pour 2030 avec des premières intégrations échelonnées à partir de 2027. Le haut-commissaire Éric Spitz parlait mardi de ce projet comme un facteur clef du développement de l’atoll avec « beaucoup plus d’argent qui sera investi sur l’île », sans parler des nombreux emplois qui d’après lui seront « créés dans le cadre des travaux ». Dans les années à venir, l’offre des formations dispensées devrait elle aussi se développer, une aubaine pour la jeunesse des Tuamotu selon Yseult Butcher, la maire de l’île qui insiste toutefois sur le fait que le RSMA ne doit pas forcément être une porte d’entrée pour l’armée. « Il faut que le jeune rentre chez lui et prenne des initiatives. Qu’il fasse pareil qu’ici, c’est ça le but du RSMA », assure-t-elle, constatant que la jeunesse a de plus en plus tendance à s’orienter vers des carrières militaires, ce qui lui fait craindre un éventuel vieillissement de la population.