Le Triathlon XTerra revient ce weekend

Ce weekend 250 athlètes seront au départ de la 7e édition du XTerra Triathlon. Parmi les coureurs, cinq professionnels dont le champion néozélandais Sam Osborne qui a déjà remporté l’épreuve en 2019.

Ça va bouger ce week-end à Moorea ! Comme chaque année, le club VSOP Moz Team organise, samedi et dimanche, les épreuves Triathlon XTerra dans la baie d’Opunohu à Moorea. Pour la 7e édition de cette course nature très attendue par les amateurs de triple effort, ils seront au total, 250 athlètes à s’aligner. Comme chaque année, les organisateurs proposent deux formats de course: un triathlon M et un XS. Ces courses, qui poussent les athlètes à se dépasser, connaissent un succès grandissant. Cette année, avec 145 coureurs sur la course phare « Air Tahiti Nui » et 104 athlètes sur la « Fun tri Aremiti« , le nombre d’inscrits bat les records. Thomas Mourier, membre du staff XTerra l’assure : aucun d’entre eux ne sera déçu d’avoir « tenter l’aventure » :

Si le triathlon « Air Tahiti Nui » reste la course à vivre, le VSOP innove cette année. Il propose, en grande nouveauté, une épreuve « Fast Track » sur laquelle pourront s’aligner seulement les 15 meilleurs de chaque course. Ce mini-triathlon avec des obstacles, des tremplins et des virages relevés fait rêver d’avance les amateurs de sensations fortes. Le staff XTerra, qui chaque année côtoie les athlètes, estime que pour la majorité des participants l’objectif sur cette épreuve, au-delà du classement, est « le dépassement de soi ».

Les champions locaux comme Thomas Lubin ou encore Jean-Marc Rimaud, qui reviennent des mondiaux de XTerra auront de quoi faire en termes de concurrence. Cinq spécialistes de la discipline seront au départ : trois Néo-Zélandais, mais aussi une Française et une Américaine. Parmi ces pointures du circuit mondial, on retrouve notamment Sam Osborne grand vainqueur de l’épreuve en 2019. À l’heure actuelle, les organisateurs sont dans les derniers préparatifs. Les sacs de course et les dossards devraient pouvoir être récupéré vendredi après-midi directement sur le site de la course à Opunohu.