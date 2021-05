Le vaccinodrome de la présidence ouvert jeudi 13 mai, avec le vaccin unidose Janssen

La présidence se transforme à nouveau en vaccinodrome jeudi prochain, le 13 mai, cette fois en proposant le vaccin unidose Janssen.

Toute personne de plus de 18 ans désireuse de se faire vacciner contre le covid-19 pourra se rendre à la présidence jeudi 13 mai, de 8 heures à 16 heures.

Le vaccin utilisé cette fois sera le vaccin Janssen, qui ne nécessite qu’une seule injection. C’est un vaccin « classique », à vecteur viral, et non un vaccin à ARN messager.

De rares cas de thrombose atypique avec thrombopénie (chute du taux de plaquettes sanguines) ont été observés parmi les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen. Le risque de thrombose atypique avec les deux vaccins à vecteur viral (Janssen et AstraZeneca, ce dernier n’étant pas utilisé en Polynésie française) concerne davantage les plus jeunes. Aux Etats-Unis, les huit femmes qui ont développé des cas graves de caillots sanguins après avoir été vaccinées avec des doses de Janssen avaient toutes moins de 60 ans. C’est l’une des raisons qui ont conduit la Haute autorité de santé en France, en l’état actuel des connaissances limitées sur cet effet secondaire, à recommander ce vaccin aux personnes de plus de 55 ans.