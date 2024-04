Le Vaeara’i change de robe

Trois ans après son lancement sur la ligne Tahiti – Moorea et la desserte des Raromatai, le Vaeara’i, ex-Terevau Piti, subit son premier carénage. Une révision qui a aussi été l’occasion de changer ses couleurs : le ferry s’est paré d’une nouvelle robe en jaune et vert qu’il fera découvrir aux passagers à partir de ce vendredi.

L’heure de se refaire une beauté pour le Vaeara’i. Le navire avait été lancé en juin 2021 sous le nom de Terevau Piti. Un conflit entre les actionnaires, en partie communs, de sa société d’exploitation et celle de la navette rapide Terevau avait amené le ferry de 77 mètres de long à se choisir un nouveau nom de baptême, quelques mois plus tard. Mais le Vaeara’i avait bien continué son service, quotidien entre Tahiti et Moorea, et quasi-mensuel vers les Raromatai.

Trois après les premières rotations, le navire subit en ce moment son premier carénage, une période de rénovation dont ses exploitants ont profité pour le « parer d’une nouvelle robe marquée de jaune et de vert ». « Cette transformation vise à renforcer l’identité visuelle du navire pour être en harmonie avec les couleurs de son logo, et améliorer l’expérience de nos passagers en associant confort, sécurité et esthétique », écrit la société. Le Vaeara’i descendra du dock flottant, sous ses nouvelles couleurs, ce vendredi 12 avril au matin, reprendra ses traversées à 12h15 avec un départ vers les Raromatai à 20 heures.