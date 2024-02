Le Vaeara’i seule navette entre Tahiti et Moorea ce jeudi après-midi

Les trois sociétés de transport effectuant les rotations quotidiennes entre Papeete et Vaiare ne peuvent plus naviguer depuis mercredi 13 heures. L’interdiction de la circulation maritime doit prendre fin en début d’après-midi aujourd’hui, mais Aremiti et Terevau ont fait le choix, par précaution et pour des raisons pratiques, de ne reprendre leur activité que demain, vendredi. Le Vaeara’i lui sera bien en opération ce jeudi après-midi.

Aremiti et Terevau restent à quai ce jeudi. La situation météorologique avait obligé les autorités à interdire la circulation maritime aux îles du Vent, et donc les rotations des navettes entre Papeete et Vaiare. Plus de trafic, donc, depuis hier 13 heures et jusqu’à ce jeudi 13 heures. Mais « au vu de la forte houle qui persiste et pour la sécurité » des passagers, le Terevau a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il ne reprendrait son activité seulement demain. Contactée par téléphone, la société Aremiti explique avoir elle aussi fait le choix, après concertation avec les officiers du navire, de garder ses bateaux à quai. « On a estimé que ce n’était pas nécessaire pour nous de reprendre cette après-midi seulement, puisque le navire est dédié au transports des écoliers, étudiants, travailleurs du matin et aux touristes au départ de Papeete » précise Manu Paquier, directrice des opérations de la compagnie du groupe Degage.

En revanche, le Vaeara’i, lui, reprendra bien son activité ce jeudi et propose trois rotations entre Tahiti et l’île sœur dans l’après-midi. Sauf nouvelles consignes des autorités, toutes les navettes devraient reprendre leurs rotations demain, aux horaires habituels.