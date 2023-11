Le viaduc de Punaruu se refait une beauté

La direction de l’Équipement a entrepris depuis octobre des travaux sur le viaduc de la Punaruu. Reprise de la peinture anticorrosion, de l’assainissement pluvial, mais aussi resserrage de boulons… Une première phase sans véritable impact sur le quotidien des automobilistes. La deuxième phase, la plus importante, est prévue au premier trimestre 2024 et nécessitera la fermeture totale de la passerelle sur deux journées, pendant les vacances scolaires.

Opération lifting pour le viaduc de Punaruu. Depuis le mois d’octobre d’important travaux « de remise à niveau » ont été entrepris par la direction de l’Équipement sur ce pont long de 150m, qui a eu 20 ans en mars dernier. Pas d’inquiétude particulière à avoir, assure-t-on toutefois du côté Pays où l’on veut rassurer les milliers d’automobilistes qui empruntent régulièrement cet ouvrage. Des échafaudages ont été installés sous la passerelle, pour permettre aux ouvriers d’effectuer ces « grosses réparations ». Il est question de reprises au niveau de la peinture anticorrosion, de l’assainissement pluvial, mais aussi du resserrage de boulons.

Une première phase sans impact

Il s’agit là d’une première phase de travaux, la plus simple, puisqu’elle n’affecte pas la circulation dans cette « zone noire » aux heures de pointe. Le plus gros morceau du chantier est prévu quant à lui au premier trimestre 2024. Il sera question, à ce moment-là, de lever le pont pour changer « les appareils d’appui » jamais remplacés depuis 2003. « On ne change rien du viaduc, on l’entretient et on mène des gros travaux de réparation », précise Marc Pasquier, chef de l’arrondissement des infrastructures de l’Équipement.

« La circulation sera interdite sur le viaduc »

Selon le Pays, le levage du pont et sa descente devraient toutefois se faire en période de vacances scolaires – certainement durant les vacances de février – afin de « limiter au mieux la gène pour les usagers ». La manœuvre est prévue sur deux journées, « une période très restreinte durant laquelle la circulation sera interdite sur le viaduc ». Coût global de la remise en état de cette passerelle : 210 millions. À noter qu’en 2019 « des travaux au niveau du revêtement d’usure du tablier du viaduc » avaient été entrepris pour 33 millions. Ils avaient d’ailleurs nécessité la fermeture des deux voies, dans les deux sens durant quatre semaines, et entraîné de gros embouteillages.