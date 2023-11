Littérature : une soirée pour tout savoir sur le « polar à Tahiti »

L’association Taparau organise une soirée littéraire sur la thématique du « Polar à Tahiti » le jeudi 16 novembre. Daniel Margueron, Michel Petit-Teberian, Hong My Phong et Patrice Guirao, quatre écrivains locaux réputés pour leurs romans, répondront aux questions des curieux qui sont invités à les rencontrer de 18h à 20h, à la Maison de la culture.

Un focus sur le « Polar à Tahiti ». C’est ce que propose ce jeudi l’association Taparau aux amateurs de lecture. Cette association, qui veut promouvoir la production d’écrits, d’illustrations et de compositions, veut aussi réussir à privilégier le partage entre les créateurs et les lecteurs. Et c’est dans ce cadre qu’elle organise ce premier rendez-vous sur ce style d’écriture assez particulier, désignant les romans policiers. La rencontre se déroulera sous la forme d’une table ronde durant laquelle quatre écrivains locaux évoqueront leurs différents ouvrages. Vous pourrez y retrouver Daniel Margueron, qui publie depuis 30 ans présentera « les romans policiers à Tahiti ». Michel Petit-Teberian, médecin de famille retraité et passionné d’écriture, sera lui aussi de la partie tout comme l’auteur de la série Al Dorsey, le détective de Tahiti et de la série « Noir Azur », Patrice Guirao. Et pour cette première, il fallait aussi une femme et c’est Hong My Phong, une jeune écrivaine, fervente amatrice de polar qui apportera une touche féminine au sujet. À l’origine des ouvrages Femmes écorchées et Pater familias, cette dernière explique être particulièrement attirée par le fait d’écrire un ouvrage dont « la structure est déjà faite ». Meurtre, énigmes, enquêtes… autant de « codes » qui rythment ce genre littéraire très apprécié par les lecteurs du fenua. L’invitation est lancée et le public est attendu ce jeudi 16 novembre à bibliothèque adultes de la Maison de la Culture, de 18 à 20 h.