Le virus du Zika pour lutter contre le cancer du cerveau

Le virus du Zika, qui avait touché au moins 60% de la population de la Polynésie française en 2013 et 2014, pourrait être utilisé dans la lutte contre une forme agressive de cancer du cerveau.

L’information a été reprise par plusieurs médias nationaux, une étude américaine publiée dans le Journal of Experimental Medicine s’est intéressée aux propriétés du virus du Zika dans la lutte contre le glioblastome, un cancer agressif du cerveau. Rappelons que le virus du Zika a lourdement touché la Polynésie entre 2013 et 2014, deux ans avant sa propagation à l’échelle mondiale. Le virus, qui a pourtant provoqué de nombreux cas de microcéphalies chez les nouveaux nés, a été testé sur des souris pour venir à bout d’une tumeur cérébrale. « Les chercheurs ont injecté le Zika ou un placebo d’eau salée dans les tumeurs du cerveau induites de 33 souris. Deux semaines plus tard, les tumeurs étaient nettement réduites dans le groupe de rongeurs traités avec le virus par rapport à ceux ayant reçu le placebo. Et ces souris ont également survécu nettement plus longtemps que celles du groupe témoin, ont ajouté les chercheurs », rapporte notamment Le Figaro.

« Nous avons montré que le virus du Zika pouvait détruire les cellules du glioblastome qui sont résistantes aux thérapies actuelles et rendent ce cancer aussi agressif », explique le Dr Michael Diamond, professeur de médecine à l’université Washington à St. Louis, repris par le Figaro. « L’efficacité du virus du Zika, transmis principalement par le moustique, s’explique par le fait qu’il attaque les cellules souches du cerveau qui, le plus souvent, survivent aux traitements classiques ce qui explique la réapparition de la tumeur », poursuit le quotidien, précisant que des recherches supplémentaires seront nécessaires avant que le traitement puisse être testé cliniquement.