L’école de danse Turere Ura clôture le farerei haga

Les 80 danseurs et danseuses de l’école Turere Ura ont clôturé les spectacles du farerei haga à Rangiroa. Malgré plusieurs jours de répétitions, certains jeunes danseurs et danseuses avaient quand même le trac. Un « bon sentiment », selon leur professeur de danse, qui pousse à la « perfection ».

C’est l’école de danse Turere ‘Ura et ses 80 élèves qui a clôturé le farerei haga samedi soir à Rangiroa. L’occasion pour ces élèves de faire appel à leur mémoire, puisqu’ils reprenaient le spectacle présenté au Heiva des écoles à Tahiti l’an dernier. Un spectacle qu’ils n’avaient pas eu le temps de partager avec les habitants de leur atoll. Parmi les danseuses, Elodie prend des cours de danse depuis deux ans avec la chef de la troupe, Nathalie. Malgré cela, le trac est toujours présent.

Contrairement à Elodie, Heiura a l’habitude d’être sous les feux des projecteurs. En effet, elle a déjà foulé les planches de To’ata.

A l’occasion du Heiva des écoles l’an dernier, Nathalie et son compagnon Anthony avaient emmené pas moins de 80 danseurs à Tahiti. Ils comptent bien en emmener autant l’an prochain. Le jeune couple fait découvrir à leurs élèves non seulement la danse tahitienne, mais aussi la danse hawaiienne. Et leurs élèves peuvent s’ils le souhaitent apprendre les percussions telles que le to’ere, ou encore le faakete et même le ukulele.

Malgré les heures de répétition pour que le spectacle soit une réussite, Nathalie sait que certaines des danseuses ont le trac. Mais pour elle cette émotion est bénéfique, car elle amène ses danseuses à la perfection.

Nathalie et Antony ne comptent pas seulement emmener leurs élèves à To’ata. En effet, pour la seconde fois, ils comptent participer à un concours de hula aux Etats-Unis. Ils aimeraient amener une délégation d’une quarantaine de danseurs dont plus de la moitié sont des adolescents. L’occasion pour l’école de danse Turere ‘Ura de sortir ces jeunes de leur atoll et de la Polynésie et de leur faire découvrir le monde.