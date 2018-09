Le farerei haga bat son plein à Rangiroa

Les habitants de plusieurs atolls des Tuamotu se sont donnés rendez-vous à Rangiroa pour le farerei haga. Pendant une semaine, ils vont s’affronter dans plusieurs disciplines telles que course de pirogue, la danse, le chant ou encore le décorticage de coco.

Les habitants de Tikehau, Manihi, Arutua, Ahe et Makatea se sont rendus à Rangiroa pour le farerei haga, autrement dit « la rencontre ». Cette manifestation a débuté lundi et pendant cinq jours les habitants des différents atolls ont échangé et se sont affronter à travers la danse, les chants, les courses de pirogue, le pitara’a opa’a ou encore le décorticage de noix de coco. Pour cette dernière épreuve par exemple, l’organisation est millimétrée. Jusque dans le choix des noix de coco. Le travail de Tetua Faranui.

Roti s’occupe du transport. Pour gagner du temps et de l’énergie, elle met les cocos dans un sac et s’évite de nombreux allers retours.

Discipline d’adresse, de vitesse et de dextérité, le décorticage de coco est souvent l’occasion de petites, ou plus grosses, blessures. La sécurité est d’ailleurs assurée lors de toutes les soirées du farerei haga par des professionnels. Le chef de corps des pompiers de Rangiroa, Heimoana Gfeller, constate qu’il y a aujourd’hui de moins en moins de blessés.

Guy Trompette fait partie du jury pour tout ce qui relève des tu’aro ma’ohi lors de ce farerei haga. Présent depuis les premières éditions de cet évènement, il estime que les athlètes sont de plus en plus performants et acquièrent de mieux en mieux les techniques.

Teumere est originaire de Mataiva. Ce n’est pas la première fois qu’elle vient à Rangiroa pour le farerei haga, mais cette fois-ci elle s’est déplacée pour encourager son tane.