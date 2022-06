Législatives : en Nouvelle-Calédonie, un traditionnel clivage des loyalistes – indépendantistes

En Nouvelle-Calédonie, c’est le traditionnel clivage entre les loyalistes et les indépendantistes qui s’est dessiné pour le second tour, dans un contexte de faible participation. Dans les détails, ce sont les candidats loyalistes de la majorité présidentielle qui se sont qualifiés dans les deux circonscriptions, et qui affronteront les candidats du FLNKS unitaire.

Sur l’ensemble de l’archipel, le duel loyaliste fratricide entre les candidats de la majorité présidentielle et les représentants locaux du parti LR a été fatal pour ces derniers. Thierry Santa, président du Rassemblement-LR et candidat dans la 2ème circonscription, et Virginie Ruffenach, candidate LR dans la 1ère circonscription, sont éliminés au premier tour. Les deux candidats LR ont enregistrés respectivement 21,8% et 14% des suffrages.

Au contraire, le député sortant de la 1ère circonscription, Philippe Dunoyer, et le candidat dans la seconde, Nicolas Metzdorf, également maire de La Foa, ont bénéficié, à la fois des bons scores d’Emmanuel Macron à la présidentielle, mais aussi de l’union de quatre partis loyalistes sous l’étiquette de la majorité présidentielle. En face, les candidats indépendantistes Walisaune Wahetra et Gérard Reigner se qualifient pour le second tour, respectivement dans la première et seconde circonscription.

Dans la première circonscription -Nouméa, île des Pins et Loyauté-, les électeurs de Nouméa ont, sans surprise, hissé les candidats loyalistes en tête de ce premier tour, tout en donnant la part belle à Philippe Dunoyer, député sortant muni de l’investiture Ensemble !. Dans les îles, c’est la candidate indépendantiste du FLNKS, Walisaune Wahetra qui s’octroie, là aussi sans surprise, les meilleurs scores, notamment 90% des suffrages exprimés dans son fief de Lifou. Sur l’ensemble de la circonscription, le député sortant Philippe Dunoyer enregistre 40,8% des suffrages exprimés et contre 21,7% pour Walisaune Wahetra.

Dans la seconde circonscription -Grande Terre sauf Nouméa-, le jeune maire de la Foa, élu en 2020, a fait un score de 44,5% dans son fief, et a remporté l’ensemble des communes de la côte ouest de la province Sud, dans les viviers électoraux du Grand Nouméa. Le candidat indépendantiste Gérard Reigner s’est imposé sur les communes de l’Est de la province Sud et dans les communes de la province Nord, avec des scores dépassant souvent les 80%, parfois même les 90%. Sur l’ensemble de la circonscription, Nicolas Metzdorf remporte 33,7% des suffrages exprimés contre 32,8% pour Gérard Reigner.

Pour l’heure, le taux de participation définitif sur l’ensemble de l’archipel n’a pas encore été communiqué mais celui de 17h en dit long sur la faible mobilisation des électeurs. Il s’élevait à peine à 24,53% contre 30,68% à la même heure, en 2017. Cette année-là, le taux de participation définitif était de 35,72%. La marge de progression des deux camps est donc considérable entre les deux tours, avec une donnée particulière : ce sont les communes indépendantistes qui se sont le moins déplacées aux urnes.

Le second tour se jouera aussi sur la capacité d’union des deux principaux mouvements loyalistes : les représentations locales de la majorité présidentielle et ceux du parti LR. Si la campagne a été émaillée de passes d’armes, l’appel à l’union a dominé la soirée électorale du premier tour. Virginie Ruffenach et Thierry Santa ont fait un pas en appelant à voter pour leurs anciens adversaires, Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf.

Du côté indépendantiste, il s’agira de mobiliser les électeurs acquis à leur cause. Une tâche difficile alors que ces derniers appelaient à la non-participation au dernier référendum d’autodétermination et se sont peu mobilisés à la Présidentielle. Roch Wamytan, président FLNKS du Congrès, espère toutefois « casser le plafond de verre » dimanche prochain, et emmener un député indépendantiste à l’Assemblée nationale, 36 ans après Rock Pidjot.

