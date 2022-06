Premier tour des législatives : Ensemble! et la Nupes au coude à coude

Le premier tour des élections législatives se clôture sur un score très serré entre Ensemble!, le rassemblement autour d’Emmanuel Macron – 25,75% des suffrages exprimés d’après le ministère de l’Intérieur – et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) – 25,66% – mobilisée derrière Jean-Luc Mélenchon. L’abstention bat un nouveau record avec 52,49%.

Les estimations l’avaient prédit : les résultats du premier tour des élections législatives sont particulièrement serrés entre la majorité présidentielle, Ensemble! et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Tellement serrés que les débats de la soirée ont été parasités par des divergences entre les chiffres des différents sondeurs, donnant d’abord la Nupes en tête. Un débat qui a même survécu à a publication des décomptes définitifs du ministère de l’Intérieur. La place Bauveau donne la coalition Ensemble!, formée autour du Président de la République (La République en Marche / Renaissance, Modem, Horizons…) en tête avec 25,75% des suffrages exprimés. Selon ces chiffres, la Nupes, rassemblement de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, récolte 21 442 voix de moins, soit 25,66%. Loin devant le Rassemblement National de Marine le Pen (18,68%), Les Républicains (10,42%) et Reconquête (4,25%).

Abstention record, majorité difficile

Un certain nombre de médias, pourtant, estiment que les scores de certains candidats de gauche n’ont pas été versés, à tort, dans le total officiel de la Nupes, notamment à la Réunion. Le journal Le Monde place par exemple la Nupes très légèrement en tête de ce premier tour, avec 26,1% des voix, contre 25,88% pour Ensemble!. Quoiqu’il en soit, les projections des instituts de sondage convergent vers une nette victoire de la coalisation présidentielle au second tour. Reste à savoir si cette victoire sera suffisante pour occuper une majorité absolue des sièges à l’assemblée. Pas sûr, pour l’institut Ipsos, qui crédite Ensemble! de 255 à 295 sur 577 (majorité à 289). Bien moins que les 346 du dernier mandat, mais plus que les 150 à 190 députés Nupes, les 50 à 80 élus Républicains, et les 20 à 45 sièges du RN.

Seule certitude pour ce premier tour : moins de la moitié des électeurs se sont déplacés pour faire leur choix entre les quelque 6 300 candidats. Le taux d’abstention bat des records, s’élevant à 52,49%, contre 51,3% en 2017.

Borne se qualifie, pas Blanquer

La première ministre Élisabeth Borne arrive en tête dans le Calvados avec 34,32 % des voix. Plusieurs autres ministres doivent encore rester vigilants d’ici le deuxième tour du 19 juin, notamment Amélie de Montchalin, nouvelle ministre de la Transition écologique. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, se soumettait pour la première fois au scrutin démocratique dans la 4e circonscription du Loiret ; il arrive en 3e position derrière les candidats du Rassemblement nationale et de la Nupes, et est éliminé avec 18,89% des voix.

Zemmour et les « antivax » éliminés

En revanche certaines personnalités sont d’ores et déjà éliminées du scrutin telles qu’Éric Zemmour – 23,19% des voix dans le Var derrière Ensemble et le RN – qui subit un deuxième échec électoral après l’élection présidentielle dont il avait été éliminé au premier tour avec 7,07% des voix. Le mouvement Reconquête ! sera d’ailleurs entièrement absent du second tour. Julien Aubert, le candidat Les Républicains, secrétaire général adjoint du parti, sortant de la 5e circonscription du Vaucluse, est éliminé. Dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Julien Lassalle, frère de Jean Lassalle, candidat à la présidentielle, a été éliminé avec 20,27 % des suffrages. Enfin, trois figures de la mouvance « antivax » sont d’ores et déjà éliminées : Francis Lalanne, Martine Wonner et Florian Philippot.

Les résultats complets des élections législatives sont à retrouver sur le site du ministère de l’intérieur.