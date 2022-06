Législatives : Jean-Paul Théron appelle à voter Tavini

Jean-Paul Théron appelle à voter en faveur du parti indépendantiste, pour faire barrage à Emmanuel Macron et tous ceux qu’il estime responsables du « désastre sanitaire » de la crise Covid.

Jean-Paul Théron, qui a reçu 747 voix au premier tour des législatives ( 2,41% des suffrages exprimés), a fait le choix de soutenir les trois candidats de l’opposition qu’il décrit comme « courageux » et « dignes de représenter notre pays polynésien». Il appelle ses électeurs à rester « attentifs et lucides » ainsi qu’à déposer les bulletins de Tematai Le Gayic, Steve Chailloux et Moetai Brotherson dans les urnes du samedi 18 juin. En décidant de soutenir le parti indépendantiste, Jean-Paul Théron affirme voter « pour la dignité, pour la vérité et pour la liberté ». Il exhorte les Polynésiens à aller voter contre le Tapura et contre les partisans d’Emmanuel Macron pour sanctionner les décisions des élus qu’il décrit comme « funestes » et « responsables de dizaines de milliers de morts inutiles » lors du « désastre sanitaire » de la crise Covid.

Isis Parnaudeau, avec communiqué