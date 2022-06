Législatives : Jean-Paul Théron veut « travailler sur le budget pour le développement des Outre-mer »

Il avait annoncé sa candidature aux élections législatives à quelques jours du deuxième tour de l’élection présidentielle, appelant à voter Marine Le Pen. Jean-Paul Théron compte, s’il est élu, monter un groupe avec les députés d’outre-mer pour défendre des intérêts communs, au travers de l’examen du budget. Il dit également vouloir agir pour que la législation en matière de défiscalisation d’État comporte « une clause de sécurité solidaire ».

Jean-Paul Théron, Taote Théron pour ses partisans, se porte candidat aux législatives sur la première circonscription de Polynésie française, sans couleur politique mais avec un passé marqué par un certain « activisme écologiste » et par ses participations à des mouvements d’opposition. Il propose un programme axé sur « le partage, le progrès et la vérité ». Il s’était déclaré candidat à quelques jours du deuxième tour de l’élection présidentielle sans programme, en appelant à voter Marine Le Pen. Cette candidature lui vaut à présent une trêve judiciaire dans le cadre du procès à son encontre pour violence aggravée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique dont l’audience a été repoussée au 26 août.

Défendre les intérêts des outre-mer et agir pour la solidarité

En premier lieu, le candidat dit vouloir créer un groupe avec les députés d’outre-mer pour « travailler sur le budget et faire en sorte qu’il permette de développer l’outre-mer dans les meilleures conditions possibles ». Il explique avoir l’intention de s’entendre avec les deux autre députés s’il est élu, pour faire bloc.

Puis « en tant que député, la priorité » qu’il voit arriver, c’est l’examen du budget national. Car il assure être bien au clair avec le rôle de député, qui « ne propose pas des lois toutes les semaines mais examine principalement des projets de loi du gouvernement ». Mise à part la défense des intérêts des outre-mer à ce moment là, le candidat aborde la défiscalisation d’État qu’il souhaite réviser en vue de pouvoir se « préoccuper de la solidarité ». Selon lui « la défiscalisation en Polynésie est une affaire de gros sous : on construit des hôtels, et puis on les ferme et on les rouvre, et pendant ce temps-là les gens ne travaillent pas ». Son projet est donc de créer « une clause de sécurité solidaire sur l’emploi sur la formation » dans la législation sur la défiscalisation nationale.

« Se prononcer sur le référendum maintenant, ça n’a pas de sens »

Jean-Paul Théron reste souverainiste et « favorable au référendum » d’autodétermination, une question soulevée par plusieurs candidats. Mais il estime que « se prononcer maintenant pour un député ça n’a pas de sens ». Le médecin revient sur le processus qui doit passer par « une loi à caractère référendaire » faisant alors un parallèle avec la Nouvelle-Calédonie : « il faut une union des pour et des contre ».