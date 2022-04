Jean-Paul Théron candidat aux législatives

C’est une information Radio1 : le docteur Jean-Paul Théron a annoncé ce jeudi qu’il se présente aux élections législatives sur la première circonscription de Polynésie française. Pas de programme concernant l’Assemblée nationale, c’est la gestion de la crise sanitaire par les autorités du Pays et de l’État qui le motive, car il l’estime « désastreuse ». Il annonce voter pour la candidate RN au second tour des élections présidentielles « contre Macron » mais « ne sera pas un candidat du Rassemblement national ».

C’est à son domicile de Arue que le docteur Jean-Paul Théron a invité Radio1 pour annoncer sa candidature aux élections législatives 2022 sur la première circonscription. Il n’évoque pas vraiment de programme pour un mandat à l’Assemblée nationale. Le grand public le connaît surtout aujourd’hui car il s’est illustré au cours de la crise sanitaire à Tahiti, dans la prise en charge de malades du Covid à la marge du circuit officiel. Il recevait des patients nécessitant une oxygénothérapie à son domicile puis à la salle Manuiti de Paea avec le soutien du tavana Tony Géros – jusqu’à 100 par jour au pire de la crise, raconte-t-il.

« Je mettrai ma voix pour Madame Le Pen, contre Emmanuel Macron »

Il choisit cette date précise, à quelques jours du deuxième tour de l’élection présidentielle, pour monter sur la tribune politique à nouveau dans un but précis. Le médecin déclare que samedi, il votera « pour Marine Le Pen, contre le Président Macron, parce qu’il considère que « cet homme est responsable d’une hécatombe au niveau de la République ». C’est à la gestion de la crise sanitaire qu’il fait allusion, mettant le nombre de décès qu’il considère élevé sur le compte de cette politique sanitaire.

En revanche il précise qu’il ne sera pas candidat du Rassemblement national. « Je ne suis franchement pas d’extrême-droite, c’est le moins qu’on puisse dire. » Jean-Paul Théron se définit plutôt comme « un chrétien avant tout, écologiste depuis son plus jeune âge, et admirateur de la personnalité du Général De Gaulle, celui qui a dit non, y compris au moment de se battre contre tous ». Puis il s’explique davantage : « Un chrétien au sein de l’hémicycle, on n’est pas perdu : pour défendre des valeurs de partage, mais aussi de pardon, ce qui n’est pas facile à l’âge adulte, et repousser toute pensée de convoitise, de profit. Or c’est le fondement de ma vie », dit-il.

Une décision qui ne fait pas l’unanimité dans son entourage

Le docteur Théron insiste sur ses liens d’amitié avec plusieurs personnages politiques du Pays. Au cours de l’interview il décide même d’appeler le président du Tavini, Oscar Temaru, à qui il annonce sa candidature. Surpris, celui-ci lui répond : « Je ne t’en veux pas, non, mais si tu m’avais demandé je t’aurais dis non ». Rien d’étonnant puisqu’il devient un concurrent de Temata’i Legayic, candidat du parti indépendantiste sur la première circonscription. Idem du côté de sa famille, selon lui : on lui dit qu’il s’expose, sans toute fois le freiner.

Pour résumer sa prise de décision il répète à plusieurs reprises : « On dit, pour vivre heureux vivons caché, mais vivre caché quand on a vécu ce que j’ai traversé, c’est être lâche ». Le docteur Jean-Paul Théron confie avoir fait le choix de se consacrer pleinement à l’exercice de la médecine depuis 2013, pour être présent pour ses proches et les personnes qui le sollicitaient en tant que médecin. Survient la pandémie en 2020 et pour lui, « des circonstances locales, le désastre récent en France et en Outre-Mer ont mené à une situation que j’apprécie comme étant désastreuse ».

Aujourd’hui, il est encore en contact avec certains de ses patients. Et c’est aussi la décision de certains d’entre eux qui l’aurait motivé à se présenter : munis d’une attestation du docteur Théron, « ils ont décidé de porter plainte contre le Pays qu’ils accusent d’avoir euthanasié un proche malade du Covid-19″. Le docteur Théron a été interdit d’exercer la médecine à compter du mois de juin et pendant 3 ans, par la chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre des médecins.

« Je ne pouvais pas me cacher derrière une méconnaissance de la politique »

Jean-Paul Théron retrace son parcours politique et militant qui remonterait à son adolescence. À 16 ans il dit s’être engagé contre le nucléaire avec l’ONG Greenpeace. Puis autour de ses 20 ans, il se présente aux élections municipales dans le village de son grand-père, en métropole. À son retour ici – où il a grandi depuis ses 13 ans – il s’engage aux côtés de partis tels que Te Tiarama avec Alexandre Leontieff, Tireo avec Jean-Marius Raapoto et Thierry Nhun Fat, parti au sein duquel il est candidat aux législatives. Puis, en 2000, il s’engage au sein du parti Heiura-Les Verts avec Jacky Brillant et d’autres membres du parti Tireo qui disparaît. Après avoir occupé une place qu’il dit centrale au sein de l’UPLD, il rejoint le cabinet du ministre de l’Agriculture d’Oscar Temaru, Kalani Teixera, en 2005, lors de son deuxième mandat.

Ses mentors sont « Rike Marere, Alexandre Léontieff, Jean-Marius Raapoto, ou encore Oscar Temaru ». En ce qui concerne Gaston Flosse, il n’est pas un mentor, mais a été une inspiration pour Jean-Paul Théron par sa manière de tout donner à la chose politique – même « s’il sait qu’il s’est servi aussi ».