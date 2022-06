Aita-Tabac : un nouvelle plateforme en ligne pour arrêter de fumer

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, la Direction de la santé lance une plateforme dédiée au sevrage tabagique. Aita-tabac.pf doit permettre de s’informer sur les risques de la cigarette et les bienfaits d’un arrêt, d’avoir accès à des professionnels, mais aussi de profiter d’un programme simple personnalisé pour se lancer dans un défi « 30 jours sans tabac ».

C’est l’Organisation mondiale de la Santé qui avait institué la date il y a maintenant 35 ans : le 31 mai, c’est la Journée mondiale sans tabac, destinée à informer sur « l’épidémie de tabagisme mondial et ses effets mortels ». « C’est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés », insiste l’OMS. La Polynésie ne fait pas exception, et fait même partie pays les plus touchés : en 2010, 41% des Polynésiens de 48 à 65 ans déclaraient consommer du tabac, dont 34% quotidiennement. Des habitudes qui s’observent à l’hôpital : « entre 2000 et 2020, l’incidence du nombre de tumeurs malignes au niveau des voies respiratoires a augmenté de 70%, passant de 54 à 92 diagnostics par an ». Pour lutter contre ce « fléau », la règlementation – les lieux d’interdiction de la cigarette et le prix du paquet notamment – est un levier important. Mais la communication, la formation des professionnels et l’accompagnement des fumeurs doivent suivre.

Programme et accompagnement

C’est dans cette optique que le Pays lance ce mardi la plateforme Aita-Tabac.pf. Un outil qui se veut « plus interactif et accessible que les informations présentes sur les sites institutionnels classiques ». Inspiré d’initiatives qui ont fait leurs preuves aux États-Unis ou en Europe, le site cherche à alimenter la motivation des fumeurs pour arrêter et à répondre à leurs questions : risques chiffrés de la cigarette, intérêt et limites de la vapoteuse, calculateur d’économie d’un abandon du tabac, « calendrier » des bienfaits qui y sont associés, de la respiration au sens du goût en passant par les risques d’infarctus… Surtout, Aita Tabac propose un accès plus facile à des professionnels de santé pour accompagner un arrêt mais aussi un programme personnalisé pour passer « 30 jours sans tabac ». « C’est la durée qui permet de multiplier par 5 les chances de se sevrer de la nicotine » précise la direction de la Santé qui présente donc une méthode complète de la préparation aux lectures quotidiennes pour « garder sa motivation ». Un vote en ligne est aussi organisé pour fixer les dates du prochain défi collectif « 30 jours sans tabac » qui avait déjà été mené en Polynésie en janvier 2020.

La plateforme Aita-tabac.pf est gratuite, anonyme, et le programme peut être envoyé par mail sur simple demande sur le site. A noter aussi que le Centre de prévention et de soins des addictions (CPSA) propose des consultations gratuites et anonymes en sevrage tabagique. Les séances se font du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30. Pour prendre rendez-vous : 40 46 00 67.