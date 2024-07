Législatives : le Te Nati – Rassemblement National appelle à voter pour Nicole Sanquer

Éric Minardi, président du Te Nati – Rassemblement national Polynésie, a appelé à soutenir, au nom de la défense de l’autonomie, la candidate Amui Tatou de la deuxième circonscription. Mais à une « condition » : que les représentants de l’alliance rose « cessent d’insulter » les électeurs de Marine le Pen et ses soutiens en qualifiant son parti « d’extrême ». Il conseille au passage à Nicole Sanquer et Moerani Frebault de « quitter le giron des macronistes, parti politiquement mort » et celui des Républicains « qui a fait un score minable », pour se diriger, à Paris, vers le groupe RN, afin d’être « entendus ».

