Législatives : les candidats Tapura investis par la « majorité présidentielle »

Nicole Bouteau, Tepuaraurii Teriitahi et Tuterai Tumahai ont été investis par la confédération Ensemble. Une nouvelle entité qui regroupe les partis proches d’Emmanuel Macron en vue de conférer au président réélu une majorité à l’Assemblée nationale lors des législatives des 12 et 19 juin.

Dix ministres, un ancien Premier ministre, et au total 187 candidats… C’est le bilan de la première vague d’investitures de « Ensemble! ». Une nouvelle bannière pour une « confédération » issue de négociations entre différents partis et collectifs soutenant Emmanuel Macron. On y trouve bien sûr Renaissance, nouveau nom, lui aussi tout frais, de La République en marche (LREM). On y trouve aussi Horizon(s), nouveau mouvement lancé par l’ex-Premier ministre – et ex-Les Républicains – Édouard Philippe, à qui beaucoup prêtent des ambitions présidentielles pour 2027. On y trouve enfin le MoDem, parti centriste de François Bayrou, qui a fait partie des premiers soutiens de poids d’Emmanuel Macron lors de première campagne présidentielle en 2017. La confédération a aussi investi des « personnalités de la société civile », et des représentants de plus petites formations alliées. Comme le Tapura, qui avait signé en janvier un accord de partenariat avec LREM, devenu Renaissance. Nicole Bouteau, dans la 1ère circonscription polynésienne, Tepuaraurii Teriitahi dans la deuxième et Tuterai Tumahai feront donc campagne sous l’étiquette rouge et blanche, donc, mais aussi sous celle de la « majorité présidentielle ».