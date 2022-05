Teura Iriti officialise enfin son ralliement au Tapura

C’est confirmé, Teura Iriti a annoncé officiellement mercredi soir, tard dans la soirée, rejoindre le Tapura Huiraatira d’Édouard Fritch. La nouvelle maire de Arue, ancienne numéro deux du Tahoera’a et élue non inscrite à l’assemblée, a précisé qu’il s’agissait d’une décision mûrement réfléchie prise avec son équipe.

Un ralliement que Teura Iriti aura mis du temps à confirmer. “Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, j’ai rencontré et consulté ma base. J’espère apporter un nouveau souffle au sein du Tapura », a-t-elle confié tôt ce matin à Radio1, après une dernière réunion mercredi soir. « Je sais que beaucoup seront surpris », dit-elle, et elle prévoit d’aller à la rencontre d’un public plus large pour expliciter sa décision. « L’union politique est possible autour des valeurs humaines », souligne Teura Iriti.

Une décision prise « à l’unanimité » par un groupe qui l’a « toujours accompagnée », affirme l’intéressée. « On y va même si ce n’est pas facile ». Elle espère impulser son courant de pensée dans la majorité. Après la disparition du groupe Tahoeraa Huiraatira à l’assemblée, le 18 mars dernier, Teura Iriti explique que chacun est « libre de ses décisions ».

Quant aux législatives, Teura Iriti soutiendra la candidature de Nicole Bouteau dans la 1ère circonscription.