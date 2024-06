Législatives : un tiers des électeurs ont participé avant 17 heures

Avec 33,47% des inscrits qui s’étaient déplacés pour voter à 17 heures, le premier tour de ces législatives anticipées confirme sa participation en hausse par rapport à 2022.

Les estimations du Haut-commissariat donnent 33,47% de participation à 17 heures pour ce premier tour. C’est près deux points de participation de plus qu’en 2022 (31,65%), quand le premier tour c’était terminé avec un peu plus de 42% de participation. Les chiffres sont bien plus haut que pour les européennes de début juin (13,6% de participation en fin de journée), mais bien en deça de ceux des territoriales (près de 51% de participation à 17 heures au premier tour). Certains bureaux ne fermeront qu’à 20 heures, mais il faudra un vague de votants de dernière minute ou de fortes disparités entre circonscriptions pour dépasser les 50% de participation ce samedi, barre qui ouvre la porte à des élections dès le premier tour.