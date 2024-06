Horaires, documents, candidats, résultats… Législatives anticipées, mode d’emploi

Le premier tour des élections législatives anticipées est prévu ce samedi au fenua, avec près de 212 000 électeurs appelés aux urnes. Les trois députés sortants conserveront-ils leurs sièges ? Candidats, horaires et formalités, voici tout ce qu’il faut savoir avant d’aller glisser son bulletin dans l’urne.

À quelle heure voter ?

Les électeurs sont appelés aux urnes ce samedi, pour le premier tour des législatives anticipées. Le second tour est prévu samedi prochain, le 6 juillet. Dans la plupart des 263 bureaux de vote, ils auront jusqu’à 18 heures pour le faire. C’est notamment le cas dans les bureaux de vote de Papeete ou des Gambier. D’autres mairies ont fait le choix d’étendre cette plage horaire à 19 heures : Arue, Hitiaa, Moorea, Paea, Papara, Pirae, Taiarapu-Est, Bora-Bora, toutes les Raromatai, Rurutu, Hiva-Oa et Nuku Hiva. Enfin, il sera possible d’effectuer son devoir de citoyen jusqu’à 20 heures dans les communes de Faa’a et Punaauia.

Les résultats seront communiqués à partir de 20 heures par le haut-commissariat, bureau par bureau, et les partis récoltent généralement leur propres informations pendant la soirée, dans les mairies. Vous pourrez alors suivre l’évolution des résultats provisoires, au fil des dépouillements, sur le site radio1.pf, et les pages de Radio1 et Tiare FM. Il faudra toutefois attendre dimanche matin, et la clôture des bureaux de vote métropolitains, pour connaître les résultats à l’échelle nationale.

Par ailleurs, inutile d’aller faire son marché à Papeete avant ou après le vote, puisque celui-ci est exceptionnellement fermé ce samedi.

Quels documents sont nécessaires ?

La règle diffère selon les communes. Pour celles comptant moins de 1000 habitants, il est possible de voter avec sa seule pièce d’identité, ou sa seule carte électorale. La pièce d’identité est toutefois obligatoire si vous êtres chargés d’une procuration de vote. Les photographies ou photocopies des pièces d’identité ne sont pas admises.

La pièce d’identité est en revanche obligatoire pour tous les électeurs votant dans les communes de plus de 1000 habitants, mais pas la carte électorale.

À noter qu’il est théoriquement encore possible de faire sa procuration, puisqu’un « aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l’établissement d’une procuration de vote », souligne le haussariat. « Néanmoins, les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin déterminé pour que la procuration puisse être acheminée en mairie ». Trop tard pour ce samedi ? Pas nécessairement, car la procuration peut théoriquement être effectuée pendant la journée du vote. Quoi qu’il arrive, c’est encore possible pour le deuxième tour du 6 juillet. Rendez-vous, donc, à la gendarmerie ou la DTPN avec une pièce d’identité, et si possible avec un formulaire pré-rempli via le site du Haut commissariat.



Qui sont les candidats ?

1 re circonscription (Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva-Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou)

– Tematai Le Gayic (Tavini, sortant), Moerani Frébault (Amui Tatou), James Heaux (RN), et Jacky Bryant (Heiura – Les Verts)

– Steve Chailloux (Tavini, sortant), Nicole Sanquer (Amui Tatou), Tutu Tetuanui (RN), Tati Salmon (Heiura – Les Verts) et Jules Tara (sans étiquette)

3e circonscription (Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa)

– Mereana Reid Arbelot (Tavini, sortante), Pascale Haiti-Flosse (Amui Tatou) Naumi Mihuraa (sans étiquettee, soutenue par le RN) et Jules Hauata (Heiura Les Verts)

Un candidat peut-il être élu dès le premier tour ?

Oui, mais il doit pour cela remplir une double condition : rassembler plus de 50% des suffrages exprimés sur la circonscription (la moitié des bulletins dans les urnes, à l’exception des blancs et nuls) et de rassembler les voix de plus de 25% du nombre d’électeurs inscrits. En clair : impossible d’être élu au premier tour si moins de la moitié des électeurs se déplacent ce samedi. Ce qui était le cas lors des législatives de 2022, puisque la participation au premier tour était comprise entre 38,8% et 42,9% au premier tour. En métropole, les analystes s’attendent à une participation en forte hausse – au vu notamment de l’importance du nombre de procurations. Les pronostics divergent en Polynésie. Tout récemment, la participation avait atteint seulement 13,59% des inscrits aux Européennes, scrutin traditionnellement boudé localement. TNTV note, au fena aussi, une hausse du nombre de procurations – de 600 pour les législatives de 2022 à 1500 cette année.

Si aucun des candidats ne franchit le seuil de 50% des suffrages exprimés, ou si la participation ne leur permet d’atteindre les 25% d’inscrits, un second tour est organisé, le 6 juillet en l’occurrence. Les deux candidats arrivés en tête sont automatiquement qualifié. Le troisième en nombre de voix peut aussi participer, mais seulement s’il a réuni les voix d’au moins 12,5% des inscrits. Là encore, la participation joue beaucoup : les « triangulaires » (trois candidats au second tour) ne seront possibles que si les électeurs se déplacent massivement aux urnes et que les résultats sont serrés. Avec une participation à 42% comme en 2022, il faudrait que les trois premiers candidats de la circonscription rassemble chacun plus de 30% des suffrages exprimés pour qu’il y ait triangulaire. Ce qui parait très improbable.