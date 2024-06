[Législatives – Résultats partiels] Les candidats autonomistes en tête dans la 1re et 2e circonscription

Les premiers résultats partiels diffusés par le Haussariat, et basés sur environ un tiers des bulletins dépouillés, donnent Moerani Frebault (52,72 %) et Nicole Sanquer (52,49 %) largement en tête dans les première et deuxième circonscription. Des scores qui ne sont pas forcément synonyme d’élection au premier tour, vu les taux de participation estimés à 47 et 42% à ce stade. Les deux députés sortants Tematai Le Gayic (39,4%) et Steve Chailloux (38,64%) sont devancés mais peuvent encore espérer un deuxième tour le 6 juillet. Aucun résultat partiel n’a été diffusé dans la troisième circonscription où les deux plus grosses communes, Faa’a et Punaauia, ont voté jusqu’à 20 heures.