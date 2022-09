Léona Vonghen, doyenne de Punaauia fête ses 106 ans

Léona Vonghen fête ses 106 ans, annonce un poste de la ville de Punaauia sur les réseaux sociaux. Le maire Simplicio Lissant a rendu visite à la doyenne de la commune avec quelques élus pour l’occasion, avec quelques fleurs et un gâteau.

La doyenne de la commune de Punaauia se nomme Léona Vonghen, veuve de monsieur Siquin, et est née le 11 septembre 1916. Elle fête ce dimanche son anniversaire et c’est tavana Simplicio Lissant qui lui a rendu visite pour l’occasion, avec quelques élus municipaux. Des fleurs et trois bougies pour fêter 106 printemps, un compte atteint par peu de monde. Du haut de sa longue vie, Léona est grand-mère 11 fois et 17 fois arrière-grand-mère. La commune de Punaauia lui souhaitent un « bon anniversaire » et encore une « longue vie ».