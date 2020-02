L’épidémie de dengue ralentit mais n’est toujours pas terminée

Les autorités sanitaires ont détecté 84 nouveaux cas de dengue, principalement de type 2, entre le 27 janvier et le 5 février. C’est presque moitié moins que la quinzaine précédente.

Dix mois déjà qu’une épidémie de dengue parcourt la Polynésie. D’après les derniers chiffres des autorités sanitaires, publiés ce mercredi, plus de 3 000 personnes ont été affectées depuis février dernier, quand sont survenus les premiers cas. L’épidémie, elle, a été déclarée en avril 2019 à Tahiti puis au deuxième semestre dans plusieurs îles des Raromatai, Australes et Marquises. Principale responsable : la dengue de type 2, qui n’avait pas circulé depuis une vingtaine d’année au fenua et contre laquelle la majorité de la population n’est pas immunisée.

Mais les nouvelles sont plutôt positives : seuls 57 nouveaux cas de dengue de type 2 ont été déclarés entre le 27 janvier et le 5 février, auxquels s’ajoutent 27 cas de dengue non typée. Soit 84 nouveaux malades, dont un tiers de jeunes de moins de 20 ans, contre 143 la quinzaine précédente.

La grippe à surveiller, le coronavirus toujours pas au fenua

La Direction de la santé appelle tout de même à la vigilance et la « responsabilité de chacun ». « L’élimination des gîtes larvaires doit être renforcée durant la saison des pluies, en supprimant toute zone de stagnation d’eau douce une fois par semaine » rappellent les autorités, qui appellent aussi à se protéger des piqûres et consulter rapidement un médecin en cas de fièvres ou de douleurs musculaires.

Autre maladie à surveiller : la grippe, qui a représenté une cinquantaine de nouveaux cas entre le 27 janvier et le 5 février, et qui semble de plus en plus vivace ces dernières semaines. Le coronavirus, lui n’a toujours pas touché la Polynésie. Plus de 98% des 75 000 des cas d’infections mondiales ont été recensés à l’intérieur de la Chine, où sont aussi survenues la quasi-totalité des 2 120 décès dus à la maladie.