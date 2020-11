L’équipe de Koh-Lanta offre un totem à Édouard Fritch

Les équipes de Adventure Line Productions ont rencontré le président du Pays et plusieurs membres du gouvernement hier. L’occasion pour la société productrice de Koh-Lanta de remercier les autorité pour leur accompagnement, et d’évoquer les potentielles retombées de la diffusion du programme dans quelques mois.

Adventure line Productions avait pris contact avec le Pays en juillet dernier pour organiser « en urgence » ce tournage, d’abord prévu à Fidji. La Polynésie paraissait alors, en pleine pandémie, un des seuls sites viables. La société de production jugeait aussi qu’il serait intéressant pour Koh-Lanta de revenir, pour son 20e anniversaire, sur un territoire français, après la Nouvelle-Calédonie en 2005 et 2010. Le tournage, débuté en octobre, a pris fin cette semaine, et une partie de l’équipe a décollé vers Paris hier soir. Mais avant le départ, plusieurs responsables de la production, dont la présidente de Adventure Line Productions Alexia Laroche-Joubert ont été reçu à la présidence, en présence d’Édouard Fritch, mais aussi d’Yvonnick Raffin, Nicole Bouteau et Heremoana Maamaautuaiahutapu. Une rencontre, avant tout, pour remercier les autorités pour leur soutien « logistique et administratif », avait expliqué hier la dirigeante, lors d’une conférence de presse en compagnie de Denis Brogniart. Alexia Laroche-Joubert, qui a aussi été une des productrice de Loft Story ou de la Star Academy, a remis au président du Pays un totem, véritable symbole de l’émission d’aventure.

Une rencontre, aussi pour évoquer la « visibilité importante » que cette saison de l’émission, qui sera diffusée « au cours du premier semestre 2021, doit donner à Tahiti et ses îles « dans un contexte où de nombreux Français chercheront à s’évader ». En plus des retombées touristiques, Koh-Lanta pourrait attirer au fenua d’autres tournage. ALP a expliqué au gouvernement que, compte tenu du son réseau d’influence à l’international, « d’autres sociétés de production étrangères ont formulé le souhait de venir tourner en Polynésie française ». ALP a une fois de plus rappelé l’impact économique de ce genre de tournage : 166 personnes de Raiatea, 51 personnes de Tahaa et 5 personnes de Tahiti ont travaillé sur cette saison pour assurer « la restauration, la construction, la menuiserie, la logistique, ou la sécurité » du tournage. Koh Lanta a aussi « fait appel à plus de 90 sociétés, dans les secteurs très variés de l’hébergement, de l’audiovisuel, de la construction, de l’outillage, de la bureautique, du textile, du transport maritime, et de la distribution, pour n’en citer que quelques-uns ».