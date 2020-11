Péréquation : à Tahiti, les clients d’EDT paieront le kWh 1,70 Fcfp plus cher

Le projet de loi instituant un « dispositif de solidarité dans le domaine de l’électricité » est sur le point d’être présenté au vote de l’assemblée. Il doit permettre de limiter les tarifs dans les archipels, et se traduit par une augmentation de 1,70Fcfp/Kwh pour les abonnés d’EDT-Engie à Tahiti-Nord.

L’idée d’un mécanisme pour gommer le plus possible les écarts des tarifs de l’électricité au fenua arrive finalement à l’assemblée de la Polynésie. Le système de « péréquation interne » à EDT va donc être remplacé par un dispositif géré par la puissance publique, dans le but de niveler les différences tarifaires induites par des coûts de revient très différents – de 28 F/kWh pour Tahiti Nord qui représente plus de 70% de la consommation d’électricité au fenua, à 100 F/kWh dans certaines îles éloignées.

Un « fonds de solidarité » va être créé, dont les ressources « sont constituées principalement par une taxe » (…) due par les gestionnaires de réseaux. » Ce fonds opérera ensuite une redistribution financière à tous les gestionnaires de réseaux – et non pas seulement aux concessions EDT – en prenant en compte leurs charges, de façon à leur permettre de baisser le prix facturé à leurs abonnés.

Dans l’hypothèse actuelle, cette taxe sera de 6,70 F/kWh prélevée aux clients de EDT-Engie, selon la présentation qui a été faite jeudi aux membres de la commission de l’économie.

Le tarif de référence actuel, celui pratiqué par EDT sur son réseau de Tahiti-Nord, est de 36,05 F/kWh. Si l’on retranche les 5 F de « péréquation interne » pratiquée par EDT, le futur prix de référence est donc de 31,05 F/kWh. S’y ajoutera une « contribution au dispositif » de 6,70 F/kWh, pour un prix final de 37,75F/kWh. Ainsi, l’augmentation tarifaire pour l’abonné de Tahiti-Nord sera de 1,70F/kWh.