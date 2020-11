Les ventes aux enchères attirent toujours les amateurs de bonnes affaires

Une vente aux enchères rassemblant, entre autres, les biens de quatre sociétés liquidées à eu lieu ce matin à Tipaerui. Un rendez-vous qui a attiré beaucoup de monde, particuliers en quête de bonnes affaires ou professionnels venus de loin pour s’équiper.

Un 4×4 impeccable, du moins en apparence, des fours et frigo de grande capacité, des sacs à dos Pokémon ou des boites contenant des centaines de CD vierges… Plus de 180 lots ont été vendus au plus offrant, ce matin, par Me Laura Chevallier, commissaire-priseur de Polynésie depuis le début de l’année. Professionnels, particuliers, et surtout habitués… Au total, c’est plus d’une centaine de personnes qui ont fréquenté son local de Tipaerui pour dénicher la bonne affaire. Certains se souviennent de la « bonne époque » où ces ventes avaient lieu dans un plus grand hangar au port autonome, dans une ambiance relevée et, se souvient-on, un peu désordonnée. Les enchères sont aujourd’hui plus cadrées, mais le succès est toujours là. « L’attraction des prix » ramènerait toujours plus d’enchérisseurs, explique la commissaire-priseur.

La plupart des lots présentés ce samedi étaient issus de liquidations de quatre sociétés. Les signes de la crise ? « Pour l’instant les dossiers que j’ai ne sont pas liés à la crise sanitaire », assure Me Chevallier, qui avait été nommé par le gouvernement pour prendre la suite Serge Léontieff. Les ventes s’enchaînent donc à un rythme plutôt habituel – une à deux par mois – même si beaucoup, parmi les habitués s’attendent à une « avalanche » de faillite, et donc d’enchères, dans les mois à venir. « C’est jamais une bonne nouvelle de voir une société partir à la casse », pointe Balthazar, un habitué. « Mais les temps sont facile pour personne et une bonne occasion, c’est une bonne occasion », complète Teiva, qui surveille « plus que jamais » le planning des enchères Chevallier. La commissaire rappelle que certains des lots – dont un jacuzzi qui n’a pas trouvé preneur – résultent de mises aux enchères volontaires par des particuliers.

Ce samedi, ce sont surtout les véhicules, inspectés par des connaisseurs la veille, le matériel de cuisine, qui a attiré des professionnels des autres archipels, et quelques stocks de téléphonie qui ont concentré l’attention. Mais les lots peuvent être beaucoup plus variés : « cela dépend vraiment des thèmes des ventes aux enchères » reprend la professionnelle. La prochaine vente, justement, aura lieu le 19 décembre à Tipaerui : elle rassemblera principalement des objets saisis par les douanes.