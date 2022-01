Les anciens tota au service de la lutte contre le cancer

L’opération Tot’action solidaire a permis à la Banque de Polynésie de remettre un chèque de 163 632 francs à la Ligue contre le cancer. En tout 56 000 pièces de 1 à 5 francs de l’ancienne gamme ont été déposées dans des urnes par les donateurs.

Elles n’encombrent plus les bols dans l’entrée ou les fonds de porte-monnaie, mais serviront à la lutte contre le cancer en Polynésie. 56 000 pièces ont été récoltées grâce à l’opération Tot’action solidaire. Entre le 1er octobre et le 15 décembre dernier, la Banque de Polynésie a mis à disposition des urnes dans toutes ses agences pour cet appel aux dons. Elles sont de l’ancienne gamme et valent un total de 163 632 francs, qui ont été remis ce jeudi par le directeur général de la banque Patrick Martin à Natacha Helme, présidente de la ligue contre le cancer en Polynésie.

La Ligue contre le cancer mène tout au long de l’année des actions de soutien aux patients atteints de cancers en Polynésie et des actions de sensibilisation afin de limiter la propagation de ces maladies. La plupart du temps c’est en effet un dépistage précoce qui permet de sauver les malades du cancer. Un domaine où il y a encore des progrès à faire au fenua, notamment concernant le cancer du sein, objet des opérations d’octobre rose chaque année.

Avec communiqué