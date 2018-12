Les autorités polynésiennes félicitent Vaimalama Chaves

Après avoir suivi l’élection de Miss France en direct depuis la présidence, ouverte au public pour l’occasion, le président Edouard Fritch, son gouvernement et le président de l’assemblée, ont adressé leurs félicitations à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et désormais Miss France 2019.

« Notre Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, a superbement représenté notre fenua, avec beaucoup de beauté, de charme, mais aussi avec l’authenticité, la simplicité et la gentillesse qui caractérisent nos îles », a réagi samedi la présidence dans un communiqué diffusé à l’issue de l’élection de Miss France 2019. « Tout au long de sa préparation à ce concours et lors de la soirée d’élection, notre Miss a su rester à la fois radieuse et déterminée, s’exprimant avec sincérité sur son parcours et ses convictions. Elle est la première Polynésienne à obtenir de nouveau ce titre, après le sacre de Mareva Galanter il y a 20 ans, et s’inscrit aussi dans une longue série où nos représentantes étaient, ces dernières années, très régulièrement aux places d’honneur. »

Le président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, a également réagi après avoir « suivi l’élection en direct ». « Vaimalama Chaves a su, par son charme, sa grâce, son intelligence et ses nombreuses qualités humaines, se distinguer de ses concurrentes, qui n’ont pas démérité, et ainsi convaincre le jury et conquérir le suffrage des milliers de téléspectateurs qui ont vu en elle la plus belle femme de France. »