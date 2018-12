Vaimalama attendue comme une reine le 23 décembre à Tahiti

La nouvelle Miss France 2019, Vaimalama Chaves, sera de retour dimanche 23 décembre prochain en Polynésie. Et depuis ce week-end, les idées les plus folles fusent sur les réseaux sociaux pour réserver le plus bel accueil possible à la plus belle femme de France !

Petit cadeau de Noël avant l’heure, Vaimalama Chaves sera de retour au fenua ce dimanche 23 décembre auréolée de son titre de Miss France 2019. En Polynésie, c’est l’effervescence depuis le sacre samedi. Et si on ne sait pas encore ce que les autorités ou les officiels prévoient pour l’accueil de la nouvelle Miss France, les internautes rivalisent d’ingéniosité depuis ce week-end pour faire un triomphe à notre Miss Tahiti.

Flash mob, orero, accueil au ukulele, accueil fleuri, haie d’honneur à l’aéroport, sur le tarmac… Dès samedi, les réseaux sociaux pullulaient de discussions sur le meilleur accueil à réserver à Vaimalama Chaves. Certains proposant simplement de faire participer les anciennes Miss Tahiti ou le personnel de l’aéroport pour surprendre la reine de beauté. D’autres, plus ambitieux, ont même été jusqu’à imaginer un « grand rassemblement à la présidence avec un cocktail et un dîner offert par le président » ou encore l’idée de « bloquer tout le front de mer, installer des tables sur la route d’un bout à l’autre de Papeete, une place pour elle, ses proches, on décore tout, tout le monde en tenue locale ». Enfin, certains veulent demander « au gouvernement » d’imprimer des tee-shirts Miss France, de monter un char pour une parade. Sans oublier… « un feu d’artifice sur le front de mer » !

Une chose semble certaine, Vaimalama Chaves aura beaucoup de monde pour célébrer son arrivée dimanche prochain !