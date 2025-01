Les candidates à Miss Bora Bora 2025 se dévoilent

Les sept candidates à l’élection de Miss Bora Bora 2025 ont été officiellement dévoilées ce samedi. Ranitea Tropee Ah-Choy, Mihuraatua Rai, Maitu Tamati, Terehau Tinorua, Teanavaitea Teiti, Lynn Iotefa et Ranihei Toimata Tepuhiarii tenteront de remporter le titre tant convoité et de se qualifier directement pour l’élection de Miss Tahiti. Le grand soir aura lieu le 8 mars prochain, sous le chapiteau de la Place Tuvavau.

Qui deviendra la nouvelle ambassadrice de la Perle du Pacifique ? Âgées de 17 à 25 ans, les sept candidates ont officiellement lancé leur aventure Miss Bora Bora ce samedi. En plus de représenter la beauté et la culture de l’île, elles devront démontrer leur engagement, leur charisme et leur authenticité tout au long du concours.

Le Comité Miss Bora Bora, qui a repris l’organisation du concours en 2023, a prévu un programme riche d’activités et de rencontres durant le mois de janvier. Parmi les moments forts de l’aventure, une soirée de gala est programmée le 7 février, où les candidates auront l’occasion de briller avant la grande élection prévue le 8 mars, sous le chapiteau de la Place Tuvavau, dès 19 heures. A noter enfin que cette année la gagnante du concours obtiendra automatiquement une place à l’élection de Miss Tahiti 2025.