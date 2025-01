Joëlle Frebault promue au grade de chevalier de la Légion d’Honneur

Après avoir reçu en janvier 2022 la médaille de l’Ordre national du Mérite, Joëlle Frebault vient d’être promue au grade de chevalier de la Légion d’Honneur. Parmi les autres Ultramarins récompensés dans les promotions du 1er janvier 2025, figurent également trois Polynésiens : Anne-Marie Guiguen, Roberto Teuira et Pascale Tarahu, tous trois distingués par la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Les promotions du 1er janvier 2025 de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite ont été dévoilés. Après validation en Conseil des ministres, 482 récipiendaires ont été promus à la Légion d’Honneur et 1 119 personnalités ont été décorées de l’Ordre national du Mérite. Parmi elles, plusieurs ultramarins dont 4 polynésiens: Joëlle Frebault, Anne-Marie Guiguen, Roberto Teuira et Pascale Tarahu.

Les Promus ultramarins de la Légion d’honneur

Premier Ministre

Au grade de commandeur

Palant-Vergoz, née Vergoz, Aude Présidente de l’Union des consommateurs de La Réunion (UCOR). Officier du 5 octobre 2010.

Au grade de chevalier:

– Mme de Barnier, née Oualid (Virginie, Elvire, Yvonne), professeure des universités en sciences de gestion à l’université de la Nouvelle-Calédonie, directrice de l’Institut d’administration des entreprises de la Nouvelle-Calédonie ; 38 ans de services.

Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Au grade de chevalier:

– M. Mehdi (Rostane), professeur des universités, recteur de la région académique de La Réunion, recteur de l’académie de La Réunion ; 30 ans de services.

Ministère des outre-mer

Au grade d’officier :

-Mme Théodore-Opheltès, née Opheltès (Gina, Narcisse), inspectrice de l’Education nationale honoraire (Guadeloupe). Chevalier du 19 décembre 2009.

Au grade de chevalier

– Mme Amiot (Isabelle), inspectrice d’académie de l’Education nationale (Nouvelle-Calédonie) ; 29 ans de services.

– Mme Bouju-Clémente, née Bouju (Sophie, Suzanne, Marie), directrice d’association (La Réunion) ; 37 ans de services.

– Mme Constant-Pujar, née Constant (Arlette, Josèphe), directrice régionale d’un centre national de la fonction publique territoriale, auteure (Martinique) ; 55 ans de services.

– Mme Fleming (Evelyne, Elise), professeure de lycée professionnel, artiste (Saint-Martin) ; 40 ans de services.

– Mme Francil (Olympe, Pulchérie), présidente d’une délégation territoriale d’une organisation humanitaire (Martinique) ; 44 ans de services.

– M. Lextrait (Jean-Paul, Louis, René), directeur de service d’un office national de combattants et victimes de guerre (Nouvelle-Calédonie) ; 52 ans de services.

– Mme Sainte-Rose (Suzon, Thérèse), artiste, auteure-compositrice (Martinique) ; 58 ans de services.

– M. Vin-Datiche (Didier, Georges, Alain), vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, directeur général des enseignements ; 46 ans de services.

– Mme Yearwood (Ruby, Anna), secrétaire générale adjointe à l’académie de Guyane ; 45 ans de services.

Ministère de l’Intérieur

Au grade d’officier:

-M. Gourtay (Blaise, Alexis, Pierre), préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; 29 ans de services.

Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Au grade de chevalier :

Mme Frebault, née Rauzy (Joëlle, Emilie, Tapuheitoua), maire de Hiva-Oa (Polynésie-Française), première vice-présidente d’une communauté de communes ; 42 ans de services.

Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

Au grade de chevalier :

-Mme Nestoret Ontanon, née Nestoret (Maguy, Antoinette), ancienne athlète de haut niveau, conseillère haute performance à l’Agence nationale du sport ; 31 ans de services.

Les Promus ultramarins de l’Ordre national du Mérite

Dans cette promotion de l’Ordre national du Mérite, deux Ultramarins ont été promus au rang de commandeurs. C’est le cas de la Guadeloupéenne Jeanny Marc-Mathiasin, maire de la ville de Deshaies et le Réunionnais Bernard Salva, président d’honneur d’une association régionale et ancien cadre de la fonction publique territoriale. Au moins 5 maires de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion figurent parmi les décorés.

Premier Ministre

Au grade d’officier :

– Mme Élizeon (Sophie, Virginie), préfète de l’Ardèche. Chevalier du 30 décembre 2015.

– Mme Ghilbert-Bezard, née Ghilbert (Florence, Isabelle, Marie), secrétaire générale des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane. Chevalier du 29 octobre 2009.

Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

Au grade de commandeur:

Mme Marc-Mathiasin, née Mathiasin (Jeanny, Viviane), maire de Deshaies (Guadeloupe). Officier du 22 avril 2006.

Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

Au grade de Chevalier :

M. Séraphin (Emmanuel), maire de Saint-Paul (La Réunion), président d’une communauté d’agglomération ; 25 ans de services.

M. Smock (Serge, Edgar), maire de Matoury (Guyane), président d’une communauté d’agglomération ; 37 ans de services.

Ministère auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer

Au grade de commandeur:

M. Salva (Bernard, Claude), président d’honneur d’une association régionale, ancien cadre de la fonction publique territoriale (La Réunion). Officier du 10 octobre 2016.

Au grade d’officier:

– M. Hmaloko (Jules, Upinue), fonctionnaire, commissaire délégué de la république pour la province des îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie). Chevalier du 11 août 2007.

– Mme Magnon, née Jallat (Odile, Simone), présidente d’un centre culturel à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Chevalier du 11 avril 2018.

– Mme Payri (Claude, Elisabeth), directrice de recherches sur la flore marine (Nouvelle-Calédonie) ; 32 ans de services.

– Mme Peguillan, née Tailamee (Elisabeth), directrice d’un incubateur numérique (La Réunion). Chevalier du 2 mars 2018.

Au grade de chevalier :

-M. Atallah (André), président d’une fédération hospitalière régionale, maire de Basse-Terre (Guadeloupe) ; 42 ans de services.

-M. Azérot (Bruno, Nestor), maire de Sainte-Marie, président d’une communauté d’agglomération (Martinique) ; 44 ans de services.

-Mme Bisson, née Bruant (Anne, Marie-Françoise), directrice générale d’une agence régionale de santé (Martinique) ; 41 ans de services.

– Mme Blerald (Monique, Rosane, Justine), professeure des universités en cultures et langues régionales (Guyane) ; 45 ans de services.

– M. Garcia (Bruno, Paul, Philippe), directeur général d’un établissement hôtelier à Mayotte ; 40 ans de services.

-Mme Gay-Bellile (Anne-Gabrielle, Christelle), commissaire de police (Nouvelle-Calédonie) ; 15 ans de services.

-Mme Guez, née Djoumoi (Jacqueline), gérante d’une société audiovisuelle (Mayotte) ; 12 ans de services.

-Mme Guiguen (Anne-Marie, Arieta), cheffe d’un service de haut-commissariat (Polynésie française) ; 31 ans de services.

-M. Hani (Sabry), sous-préfet de Meaux, ancien secrétaire général d’une préfecture (Mayotte) ; 25 ans de services.

-M. Hoareau (Serge, Eric), maire de Petite-Île, président d’une association départementale de maires (La Réunion) ; 29 ans de services.

-M. Huet (Hervé, Gérard, Christian), président d’une association caritative (Saint-Pierre et Miquelon) ; 46 ans de services.

-Mme Kaemo, née Geihaze (Josiane, Imounié), gérante-fondatrice d’un tour opérateur (Nouvelle-Calédonie) ; 33 ans de services.

-M. Leleivai (Lino), chef coutumier de village, ancien roi de royaume (Wallis et Futuna) ; 31 ans de services.

-Mme Lopez (Marie-Laure), directrice générale des services d’une université (Guadeloupe) ; 28 ans de services.

-Mme Maillot (Marie, Mireille), directrice générale d’un syndicat mixte de traitement des déchets (La Réunion) ; 37 ans de services.

-M. Mohamadi (Elhad), médecin généraliste (Mayotte) ; 13 ans de services.

-M. Rapon (Marcel, François), chirurgien-dentiste, concepteur et manager d’un projet citoyen et d’un chantier d’insertion (Martinique) ; 48 ans de services.

-Mme Roy-Belleplaine, née Fléming (Sonia, Monique), écrivaine, poétesse, artiste peintre (Saint-Martin) ; 42 ans de services.

-M. Teuira (Roberto, Tauraatua), secrétaire particulier d’un Haut-commissaire de la République (Polynésie française) ; 47 ans de services.

-M. Tiburce (Joseph, Joachim), masseur-kinésithérapeute (Martinique) ; 42 ans de services.

Au grade de chevalier:

– Mme Tarahu, née Llamas (Pascale, Antoinette, Mireille), rédactrice au pôle action économique de la direction régionale des Douanes de Polynésie française ; 29 ans de services.

-M. Bieuville (François-Xavier), préfet de Mayotte. Chevalier du 10 juillet 2007.

Ministère de la Justice

Au grade de chevalier:

-Mme. Lauret Michèle, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion

-Mme. VITRY Régine, Greffière en chef au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion