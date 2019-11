Les candidats à Mister Tahiti dans la dernière ligne droite

Infos Pratiques Mister Tahiti 2019 Tahiti Pearl Beach Resort à Arue Vendredi 15 novembre à 19 heures Billets non dîneurs sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour et chez Radio1 à Fare Ute After au Ute Ute à partir de 23h en présence de tous les candidats. Tickets d’entrée en vente sur place.