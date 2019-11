Un colloque sur les violences familiales à travers le Pacifique

« Les violences familiales dans les sociétés insulaires du Pacifique », est le thème du colloque organisé du 12 au 14 novembre à l’Université de la Polynésie française. Douze conférences, menées par des chercheurs venus de tout le Pacifique, évoqueront les mécanismes de la violence familiale et les solutions pour y remédier.

Saison des colloques à l’UPF : après la géopolitique, les chercheurs du Pacifique se réunissent du 12 au 14 novembre autour des violences familiales, à l’initiative des Dr Loïs Bastiole et Denis Regnier. Production de la violence, qualifier les violences familiales, pouvoir, dépendance et structuration de la violence, les facteurs de la violence et comment réguler la violence… Voici quelques uns des grands thèmes qui seront traités au cours de 12 conférences réparties sur trois journées bien chargées. Et ce colloque n’est pas exclusivement tourné vers la Polynésie ; il évoquera en effet les violences domestiques en Papouasie Nouvelle-Guinée avec deux professeurs de l’université de Pittsburgh, mais aussi la situation au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande et à Hawaii avec des intervenants de The Australian National University, de Aloha Care, ou encore de l’université d’Auckland. A noter la présence de la Fondation Maison des sciences de l’homme et de l’Institut national d’études démographiques. Localement, les docteurs Mirose Paia et Jacques Vernaudon partageront une conférence : « De la violence sociale aux violences intrafamiliales : mobilité, précarité et ruptures dans les récits de vie de victimes devenues auteurs en Polynésie française aujourd’hui ». Yasmina Taerea, directrice de l’association Te Torea interviendra au sujet du suicide et des pressions familiales.

Les conférences ont lieu dans l’amphithéâtre A2, le mardi de 8h30 à 16h30, le mercredi de 8h45 à 15h30 et le jeudi de 12h15. Ces conférences d’une heure chacune sont gratuites et ouvertes au public sans inscription nécessaire.

Le programme du colloque :

