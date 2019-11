United Airlines améliore sa desserte de Tahiti

La compagnie américaine a fêté mercredi soir sa première année de présence à Tahiti, et en a profité pour annoncer un changement d’appareil dès avril prochain, et une nouvelle cabine fin 2020.

Selon les experts de la page Facebook Aviation Geeks Tahiti, United Airlines va changer d’appareil sur la ligne San Francisco-Papeete à partir d’avril 2020, en passant du Boeing 787-8 au 787-9, ce qui lui permettra de proposer 33 sièges supplémentaires – 8 sièges de plus en classe Polaris Business, 18 sièges de plus en Economy Plus et 3 sièges de plus en Economy. Ce sont donc les passagers les plus aisés que cherche à attirer United Airlines.

Autre annonce, une mise à jour des cabines prévue pour fin 2020 qui augmentera encore la capacité des appareils desservant Tahiti. Il y aura la classe Polaris Business de 60 sièges, une nouvelle classe Premium Plus de 24 sièges, une classe Economy Plus de 62 sièges et enfin la classe Economy, avec 204 sièges.