Après 125 représentations au fenua et en Europe, la Compagnie du Caméléon fait revivre ses Champignons de Paris à Papeete puis à Mangareva. L’occasion de découvrir ou redécouvrir une pièce qui a vocation à « faire avancer la vérité » et « créer l’échange » sur l’histoire des essais nucléaires en Polynésie.

Bientôt 6 ans que Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et Guillaume Gay font vivre Les champignons de Paris sur les planches. Des Marquises à Bora Bora, jusqu’au festival d’Avignon, à Limoges ou aux Antilles, les trois acteurs de la Compagnie du Caméléon comptent désormais 125 représentations à leur actif. Cette semaine, ils remonteront donc sur la scène du Petit théâtre à Papeete, avant d’emmener leurs personnages vers Mangareva. Pas de raison de s’arrêter, vu le succès de la pièce, en milieu scolaire comme auprès du grand public. Comme l’explique Guillaume Gay, si le public continue à venir, c’est que beaucoup trouvent dans la pièce des « réponses à leurs questions » des compléments aux « connaissances éparses » partagées dans l’espace public polynésien, sur ces 30 ans d’expérimentation nucléaire. « C’est une pièce qui participe à lever le voile sur ce mensonge d’état » , explique le directeur de troupe.

Sur scène, seulement trois acteurs, mais pas moins d’une quarantaine de personnages, qui balaient toute l’histoire des essais français. Le spectateur voyage dans l’espace et dans le temps, depuis le Sahara jusqu’au fenua, depuis les cabinets politiques ou militaires, où les décisions sont prises, jusqu’au quotidien des travailleurs du nucléaire. « On est plongé dans cette épopée, reprend l’acteur. C’est enrichissant mais aussi émouvant parce que le théâtre fait catharsis » . La pièce a aussi vocation à créer l’échange, en fin de représentation avec ceux qui le veulent. « On a parfois discuté plusieurs heures avec des gens qui voulaient raconter leur histoire, ou qui voulaient poser des questions, sur le processus de création, ou sur l’histoire en elle-même », explique Guillaume Gay.

Les Champignons de Paris, au Petit théâtre de la Maison de la culture cette semaine. Pour des scolaires, d’abord, et puis pour le grand public. Samedi à 19h et dimanche à 17h. Les places sont disponibles sur ticket-pacific.pf ainsi que dans les points de vente Carrefour et Radio1.