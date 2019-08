Les championnats du monde de surf à Tahiti avant les Jeux Olympiques ?

Lors de la visite des représentants du comité organisateur des Jeux Olympiques Paris 2024, d’autres discussions ont eu lieu. Il est question d’organiser les championnats du monde ISA (International Surfing Association) à Tahiti, dans les deux ans à venir.

Outre les membres du comité organisateur des JO, étaient présents à Tahiti ces derniers jours le président de la Fédération française de surf, Jean-Claude Arassus, et surtout Robert Fasulo,le président de l’International Surfing Association (ISA), la fédération internationale qui organise le championnat du monde de surf depuis 1964, dans lequel les athlètes concourent pour leurs pays respectifs.

Et c’est avec eux que selon Lionel Teihotu, président de la Fédération tahitienne de surf, a été évoquée très sérieusement la possibilité d’organiser à Tahiti un championnat du monde de surf dans les deux ans à venir.

Le surf olympique pourrait faire venir plus de 5 000 visiteurs à Tahiti

Concernant la possibilité d’accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024, Lionel Teihotu explique que les membres de la mission du COJO ont trouvé les conditions de surf en cette saison très convaincantes. C’est aussi ce que rapporte L’Équipe, qui titrait « Teahupoo a époustouflé le COJO » mais écrivait également que Papara « ne leur a toutefois pas fait la même impression. Il serait d’ailleurs évident pour eux que si la candidature de Tahiti devait l’emporter, l’intérêt est que tout se passe à Teahupoo. »

Reste à savoir combien de personnes les Jeux Olympiques attireraient à Tahiti, entre équipes sportives, médias et spectateurs. On parle de 5 000 personnes, voire plus. Et le comité organisateur est attentif, dit Lionel Teihotu, à ne pas provoquer la construction de structures qui ne serviraient plus à rien une fois les Jeux terminés.