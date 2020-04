Les « châteaux » de la RDO détruits

Ce matin l’équipement est intervenu à l’aide d’un bulldozer pour détruire deux constructions illégales qui abritaient deux familles au niveau de l’entrée ouest de la RDO à Papeete. Cela au grand étonnement des occupants d’une de ces bicoques, qui disent ne pas avoir été au courant que leur foyer allait être détruit.

Ce mercredi matin, la Direction de l’équipement a procédé à la destruction de deux habitations construites illégalement à l’entrée ouest de la RDO à Papeete. Les deux bicoques n’ont pas résisté longtemps aux assauts du bulldozer. Doriane, installée là depuis huit ans avec trois autres membres de sa famille, déclare avoir été mise devant le fait accompli.

Selon Doriane, elle ne sait pour l’heure où elle sera relogée et quand. Interrogé, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, expliquait que les occupants de la bicoque construite côté mer, dont Doriane fait partie, possédaient un logement à Tipaerui et considéraient le bord de mer comme « un lieu de villégiature pour pêcher le week-end », mais qu’il existait « une solution de relogement pour eux. » Jean-Christophe Bouissou affirme que l’aide de la mairie de Faa’a avait déjà été demandée pour régler le cas de ces personnes, mais que c’est devenu « une affaire politique », et il en veut pour preuve les drapeaux bleu ciel qu’on peut voir sur le site. Les occupants doivent donc réintégrer leur logement à Tipaerui, et le ministre indiquait que si ce n’est pas le cas, « nous avons aussi une solution de relogement pour eux. »

Quant aux occupants de l’autre construction, toujours selon Jean-Christophe Bouissou, ils sont propriétaires d’un logement à Pamatai, dans un état de vétusté avancée, et que c’est pour cette raison qu’ils s’étaient installés à l’entrée de la RDO. La famille devrait être aidée par le gouvernement pour remettre leur appartement en état. En attendant, leurs affaires ont été embarquées et seront stockées à l’entrepôt de l’Équipement à Tipaerui.