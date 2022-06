Les chiffres du tourisme approchent de ceux de 2019

L’ISPF a compté 18 150 arrivées de touristes en avril 2022. C’est seulement 6% de moins qu’en 2019, année record pour le secteur en Polynésie. Pourtant, de nombreux marchés émetteurs sont encore à l’arrêt.

Avec 18 150 arrivées de touristes, 50 fois plus que l’année passée, le mois d’avril 2022 paraît battre tous les records. Ce serait oublier qu’en avril 2021, le ciel polynésien était encore asséché par les motifs impérieux, et qu’il était même désert, un an auparavant, du fait du premier confinement. Il faut donc remonter à 2019, année de référence pour le tourisme polynésien, pour trouver un élément de comparaison. Le mois d’avril avait alors vu passer 19 240 voyageurs, 6% de plus qu’en 2022, donc. L’activité n’a pas encore rattrapé cette année record, mais elle n’en est plus très loin. Les chiffres de 2018, eux, sont d’ores et déjà dépassés : 2 200 voyageurs de plus en avril de cette année qu’il y a 4 ans.

Même si l’année 2022 trainera quoiqu’il arrive les conséquences de la vague Omicron (-60% de fréquentation en janvier par rapport au même mois de 2019, -50% en février, -20% en mars), pour les professionnels de l’hôtellerie ces derniers relevés de l’ISPF sont un soulagement. Il y a encore quelques mois, certains craignaient de devoir attendre plusieurs années avant de retrouver des chiffres d’avant crise. Le secteur, moteur de l’économie du fenua, devrait si tout va bien les retrouver dès cette haute saison. Une perspective confirmée par des niveaux de réservation très encourageants.

Les Américains et les Métropolitains tiennent le marché

Ce sont les Américains et les Métropolitains qui font plus que jamais tourner la machine touristique polynésienne. « Avec respectivement 9 900 et 6 600 touristes, ils sont même 16 % et 23 % plus nombreux qu’en 2019 » en avril, note l’ISPF. Les touristes nord-américains représentaient même en avril la moitié de la clientèle extérieure des hôtels et les deux tiers de celle des bateaux de croisière. Les voyageurs calédoniens sont aussi plus nombreux, mais tous les autres marchés ont été réduits à leur portion congrue : un quart d’Européens (hors métropole) en moins, deux tiers d’Océaniens absents, toujours par rapport à 2019, une absence quasi-complète des voyageurs asiatiques. La raison est claire : la difficulté de se rendre en Polynésie depuis l’Ouest. La reprise des rotations vers la Nouvelle-Zélande, le 4 mai pour ATN, le 4 juillet pour Air New Zealand, devrait aider. Mais aucune date n’a pour le moment été annoncée pour une reconnexion directe avec le Japon ou l’Asie, toujours sous le coup d’importantes restrictions Covid. À noter enfin que le tourisme affinitaire, principalement métropolitain, est en nette baisse : 13% de nuitées « non marchandes » en moins entre avril 2019 et avril 2022.