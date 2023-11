Les cigarettes électroniques bientôt davantage taxées ?

Le gouvernement va créé un groupe de travail pour réviser la réglementation et la fiscalité du tabac. Il est notamment envisagé, comme l’ont fait la Nouvelle-Zélande ou l’Australie, de contrôler plus strictement et de taxer davantage les produits liés au vapotage.

C’est une initiative conjointe du très discret Tevaiti Pomare, en charge de la fiscalité, et son collègue de la Santé, Cédric Mercadal. En conseil des ministres, ce mardi, les deux responsables ont proposé de créer un « groupe de travail interministériel » destiné à « engager la révision de la réglementation sur le tabac et sa fiscalité ». Et l’idée semble avoir plu : le groupe doit se réunir toutes les semaines à partir de la mi-novembre pour faire naitre rapidement des réformes de fond pour lutter contre le tabagisme. Et pas seulement pour les fumeurs et rouleurs « traditionnels », qui pourraient s’attendre à des mauvaises nouvelles sur les prix des paquets : la cigarette électronique est aussi dans le viseur du gouvernement.

Il s’agira pour le groupe de travail de mieux intégrer le vapotage dans la règlementation, de revoir les règles d’étiquetage et de publicité, de mieux contrôler à l’entrée sur le territoire des e-liquides et de réviser la liste des lieux où la cigarette électronique est autorisée, pourquoi pas d’étudier la mise en place de « licences de distribution », comme pour les cigarettes classiques… Et bien sûr d’envisager leur « fiscalisation ». Souvent précurseur en matière de lutte contre le tabagisme, le gouvernement néo-zélandais a déjà largement restreint, ces derniers mois, la liste des cigarettes électroniques et parfums autorisés, a interdit les « puffs » à usage unique, et banni les vendeurs de vapoteuses des environs des écoles et des marae. L’Australie voisine a fait passer en début d’année des règles comparables, le gouvernement accusant l’industrie du tabac de vouloir, au travers des cigarettes électroniques, « rendre une nouvelle génération accro à la nicotine »

Avec communiqué