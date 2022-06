Les collèges et lycées invités à participer au programme de restauration du littoral de l’ILM

La Fape-Te Ora Naho, en partenariat avec L’ILM de Paea, lance un appel aux établissements scolaires du second degré pour participer à leur programme de restauration du littoral. Une quarantaine d’espèces végétales ont été sélectionnées pour être replantées et « tenter de préserver nos plages de l’érosion et de l’urbanisation ». Les inscriptions sont possibles pour des sorties scolaires sur site à partir du mois de septembre.

Le projet arrive enfin à maturité, la pépinière côtière de l’ILM de Paea a vu le jour et les bourgeons de futures solutions basées sur la nature, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, avec elle. À l’occasion de la journée de l’Environnement – le dimanche 5 juin – la Fape lance un appel au public scolaire pour participer à un programme visant à restaurer les littoraux des îles de Polynésie affectés par l’érosion et l’urbanisation. Pour l’instant « 47 espèces de plantes vasculaires indigènes communes » ont été sélectionnées avec l’appui de la Délégation de la Recherche et vont être cultivées dans cette pépinière.

L’objet de cet appel lancé est de faire participer les enfants à la transplantation de ces espèces sélectionnées sur le littoral au cours de sorties scolaires à partir du mois de septembre prochain. « Objectifs: (1) connaître les plantes indigènes du littoral et d’embouchure de rivière et les transplanter sur ce site (2) observer les oiseaux marins et migrateurs fréquentant régulièrement le site. » « Pour plus d’informations, les structures intéressées peuvent contacter la FAPE au 87 39 22 40 (Lisa) pour fixer la date de leur future sortie « verte et bleue » » précise le communiqué.

Le projet a aussi pour ambition de pouvoir « proposer un protocole standardisé de restauration écologique de zones littorales et humides applicables à d’autres sites dans les îles de la Société à l’attention des gestionnaires des espaces naturels, des associations de protection de la nature et des propriétaires privés ».

