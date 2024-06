Les courses ont fait leur retour à l’hippodrome, et devraient y rester

Les parieurs ont du patienter, dimanche après-midi à Pirae, pour faire valider leur grille. Les amateurs se sont pressés pour les premières courses hippiques de l’année, sur un site pour le moment délesté de tout risque d’expulsion. Interrogé lundi matin à ce sujet, Moetai Brotherson a assuré qu’il n’était « pas question de délocaliser l’hippodrome ».

Début avril, l’Association hippique et d’encouragement à l’élevage avait reçu un courrier lui demandant de libérer le domaine Labbé, où est installé l’hippodrome, sous quinze jours, le Pays ayant d’autres projets pour ce site très bien situé à Pirae. Un dossier qui avait fait grand bruit, et qui a en partie coûté sa place à Eliane Tevahitua au sein du gouvernement, Moetai Brotherson lui reprochant « une façon de ne pas travailler en équipe qui ne convient pas au travail gouvernemental », puisque la vice-présidente, alors en charge du foncier, n’avait pas informé ses collègues des Sports et de l’Agriculture au sujet de cette procédure.

Deux mois après la réception de ce courrier, et l’obtention par l’AHEE d’un délai supplémentaire de trois mois, et quelques semaines après l’organisation de la Coupe de Tahiti Nui d’équitation, un autre rendez-vous s’est tenu dimanche. Il s’agissait de la première réunion de courses hippiques, avec « un monde extraordinaire qui est motivé, une euphorie, les jockeys au top de leur forme et du suspense », se réjouit Alexandra Sanchez, présidente de l’association hippique. Parieurs et amateurs étaient présents, « avec plus de 1 000 personnes qui sont passés sur site », précise Vairea Ceran-Jerusalemy, secrétaire de l’association.

Le prochain rendez-vous est fixé le 23 juin, avec notamment une course du Heiva. Et le calendrier devrait bien se poursuivre normalement, puisqu’il n’est « pas question de délocaliser l’hippodrome », a rassuré Moetai Brotherson lundi matin. « L’objectif est de ne pas pénaliser le monde de l’élevage et l’aspect sportif. Il y a une problématique foncière et juridique, mais on va s’atteler à résoudre ces situations et à trouver les mécanismes pour que l’activité hippique reste sur ce site », a promis le président.

Selon la présidente de l’association hippique, une prochaine réunion doit avoir lieu dans deux mois, « soit pour renouveler le bail temporaire, soit pour obtenir un nouveau bail ».