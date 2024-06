Peu de changements dans le deuxième gouvernement de Moetai Brotherson

Le président a dévoilé la composition de son nouveau gouvernement, au terme de sa première année de mandat. Hormis le départ, déjà annoncé, d’Eliane Tevahitua, l’exécutif ne présente aucune nouvelle tête. Ses différents portefeuilles ont été redistribués, au profit notamment de Minarii Galenon, qui récupère la vice-présidence.

Le seule changement de ce gouvernement Brotherson II était déjà connu. Il s’agit du poste de vice-présidente, jusque là occupé par Eliane Tevahitua, dont le départ avait été acté la semaine dernière. Cette attribution revient à Minarii Galenon Taupua, qui conserve aussi ses portefeuilles des solidarités, de la famille, de la condition féminine, des personnes non-autonomes et des relations avec les institutions.

Un portefeuille supplémentaire pour Taivini Teai, Ronny Teriipaia, Nahema Temarii et Moetai Brotherson

Les anciennes attributions d’Eliane Tevahitua ont toutes été redistribuées parmi les ministres déjà en place. La culture revient à Ronny Teriipaia, en plus de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Le portefeuille de l’environnement revient lui à Taivini Teai, déjà chargé de l’agriculture, des ressources marines, de l’alimentation, de la recherche et de la cause animale. Nahema Temarii récupère l’artisanat, elle qui gérait déjà les sports, la jeunesse et la prévention de la délinquance. Enfin, le foncier revient à Moetai Brotherson lui même, en plus de ses attribution relevant du tourisme, des transports aériens internationaux, de l’égalité des territoires, de l’aménagement, des affaires internationales, de l’économie numérique et des conséquences des essais nucléaires.

Pas de changement en revanche sur le bureau de Vannina Crolas (fonction publique, emploi, travail, modernisation de l’administration, développement des archipels et formation professionnelle), ni sur celui de Jordy Chan (grands travaux, équipement, transports), pas plus que pour Cédric Mercadal (santé, prévention et PSG) ou Tevaiti Pomare (économie, budget, finances, énergies).

La conférence de presse de présentation, ce lundi à la présidence, a été marquée par la présence du président du Tavini Oscar Temaru, pourtant non-membre du gouvernement. L’exécutif s’est ensuite réuni en conseil des Ministres.