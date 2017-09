Les cultures maohi et maori au T-Tahiti Film Festival

Le concours de court-métrages, T-Tahiti Film Festival, revient le 7 octobre prochain pour mettre en lumière les réalisateurs polynésiens, et plus particulièrement de Tahiti et de la Nouvelle-Zélande. L’occasion pour l’équipe organisatrice, Tahiti Indigitale, de présenter son nouveau projet « audiovisuel et culturel » : Le Tahitien.

Depuis maintenant quatre ans, le T-Tahiti Film Festival s’attache à promouvoir les échanges culturels entre les maori et les maohi au travers de court-métrage de fiction mettant en scène les émotions de ces deux peuples. Pour 2017, le festival se déroulera le 7 octobre prochain dans le hall de la mairie de Punaauia. Cette année, la sélection est faite de quatre films néo-zélandais et de quatre films tahitiens. « Mais la liste n’est pas encore définitive », indique la directrice de Tahiti Indigitale, Tiairani Drollet. Le dernier film de Manu Bonnefin, réalisé en mangarevien fait notamment parti de la sélection. Une chose est commune à tous les films proposés : la vision des peuples autochtones.

Si le festival est l’occasion de mettre en avant les productions des réalisateurs locaux et néo-zélandais, c’est aussi un concours pour les œuvres réalisées localement. Le court-métrage élu par le public ira représenter Tahiti aux festivals Wairoa Maori Film Festival et au Native Slam. Une expérience inédite pour les réalisateurs locaux.

Tahiti Indigitale profitera du festival pour présenter son nouveau projet « audiovisuel – culturel », un long métrage intitulé « Le Tahitien ». Il s’agit en fait de la poursuite de l’aventure d’une réalisation maori-maohi entamée en 2015 avec le court métrage « The Lost Pearl » de Temuera Morisson.

En dévoilant son projet, la production espère trouver de nouveaux financements. Il est notamment question de la mise en place d’une collecte sur un site de crowdfunding. Tahiti Indigitale s’est fixé 2019 pour finir « Le Tahitien ».

Pratique :

Le T-Tahiti Film Festival se déroulera le 7 octobre prochain dans le hall de la mairie de Punaauia. L’entrée est gratuite et ouverte à tous les âges.