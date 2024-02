Les établissements du secondaire fermés à midi dans la Société, les Australes, et les Tuamotu Gambier

Les établissements scolaires du second degré, public et privé, ferment leurs portes à partir de midi par décision du Pays, dans les archipels de la Société, des Australes, et les Tuamotu Gambier.

Les établissements scolaires publics et privés du second degré, dans les archipels de la Société, des Autrales, et des Tuamotu Gambier, sont fermés à partir de midi par décision du Pays, a annoncé Moetai Brotherson lors du point presse au Haut-commissariat. Les internats restent ouverts. Certains établissements du premier degré ont déjà été fermés, sans que la situation ne soit encore généralisée à l’ensemble du Pays. Faa’a, par exemple, a annoncé à 12h40 la fermeture de tous ses établissements publics du premier degré.

Certains avaient pris les devants, comme le lycée Diadème de Pirae qui a mis en sécurité les élèves arrivés tôt et demandé à ceux qui avaient cours après 9 heures de rester chez eux. Ou comme les écoles de Piafau et Heiri, celle de Tuterai Tane à Pirae, celle de Haapiti à Moorea, et celle de Anau à Bora Bora qui n’ont pas ouvert leurs portes ce matin, comme les établissements de Maupiti et de Huahine. Le lycée professionnel de Uturoa est également fermé, car ses plateaux techniques ont été inondés.

Ces fermetures seront réévaluées en fonction de l’évolution de la météo.