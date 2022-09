Les exportations d’armements français ont atteint 11,7 milliards d’euros, notamment grâce aux ventes d’avions de combat Rafale. Ce résultat, qui intervient après une année 2020 en berne, conforte la France comme troisième exportateur mondial de matériels militaires, derrière les Etats-Unis et la Russie.

Les exportations d’armements français ont plus que doublé en 2021, atteignant 11,7 milliards d’euros, portées par les ventes d’avions de combat Rafale, selon un rapport annuel au Parlement dévoilé par Challenges et dont l’AFP a pu consulter des extraits.

« Avec 11,7 milliards d’euros de prises de commandes en 2021, la France enregistre son troisième plus haut niveau historique en matière d’exportations d’armement. Il est d’ores et déjà acquis que l’année 2022 sera également marquée par des résultats importants« , écrit le ministre des Armées Sébastien Lecornu en introduction de ce rapport.

Ce dernier doit être présenté par les ministres des Affaires étrangères, de l’Economie et des Armées lors d’une audition à huis clos à l’Assemblée nationale le 27 septembre. Une autre audition doit également se tenir au Sénat. Ce résultat conforte la France comme troisième exportateur mondial de matériels militaires, derrière les Etats-Unis et la Russie.

30 Rafales vendus à l’Égypte

Il intervient après une année 2020 en retrait (4,9 milliards d’euros) en raison des contraintes liées à la crise sanitaire et dépasse le volume de prises de commandes de 2019 (8,3 milliards). Il n’y a qu’en 2015 et 2016 que les entreprises d’armements françaises avaient présenté un meilleur bilan avec respectivement 16,9 et 13,9 milliards d’euros de vente à la faveur des ventes de Rafale.

Parmi les autres importants contrats figurent la vente de 52 canons Caesar à la République tchèque ainsi que dix hélicoptères H145M, des systèmes radars et sol-air à la Serbie, selon le rapport. Le socle de petits contrats (inférieurs à 200 millions d’euros) a lui atteint 4,1 milliards d’euros.

L’année 2022 s’annonce porteuse

Selon Challenges, l’Egypte a été le premier client de Paris avec 4,5 milliards de prises de commandes, devant la Grèce, la Croatie, l’Inde et l’Arabie saoudite. Les exportations à destination de l’Europe, vers qui la France cherche à réorienter son activité, ont représenté 38% des prises de commandes en 2021.

L’année 2022 devrait elle aussi être porteuse pour les exportations françaises. Celles-ci comprennent notamment le méga-contrat de 80 Rafale pour les Emirats ainsi que la vente de six appareils supplémentaires et de trois frégates à la Grèce.

