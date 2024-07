Les fanas de kite, de foil et de vent ont rendez-vous à Mahina et Bora Bora

Tahiti Kite School remet les voiles du Monster Energy Wind Festival, évènement qui mêle démonstrations et compétitions de kitesurf, wingfoil et sup foil. Il fera son retour sur le spot de Hitimahana le 17 ou le 24 août prochain. Les organisateurs ont aussi lancé les inscriptions pour une nouvelle compétition dédiée au kitesurf, qui doit débarquer dans le lagon de Bora Bora en septembre. Des performances de haut niveau et du beau spectacle en perspective.

Programme chargé pour les amateurs de glisse. Après le succès de la première édition, en 2022 à Hitimahana, les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième édition du Monster Energy Wind Festival. Toujours aux manettes, la Tahiti Kite School et le champion de France de freestyle Antoine Fermon, qui a inscrit au programme « six épreuves excitantes » : du Sup foil downwind, des courses de wingfoil, de kitefoil et kite twin-tip mais aussi du Freestyle en wingfoil et kite. Les épreuves devraient avoir lieu entre le 17 ou le 24 août suivant la météo.

Une belle mise en jambes pour ceux qui pourront aller jusqu’à Bora Bora en septembre. Car la Perle du Pacifique accueillera la première édition de la Bora Bora Kitesurf Competition le Samedi 14 ou le 21 septembre 2024. Au menu, une épreuve de race Kite et une épreuve de freestyle Kite. En somme, deux rendez-vous importants pour les amateurs de glisse qui souhaitent au travers de ces deux rendez-vous offrir des plateformes de compétition et de spectacle… L’objectif est toujours le même : récompenser les talents locaux et motiver de futurs compétiteurs.